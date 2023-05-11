Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис 10 мая провели рабочую встречу. В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Спикер СФ назвала Мурманскую область перспективным субъектом РФ с большим потенциалом и возможностями. По её словам, важное преимущество области – молодое трудоспособное население.

Андрей Чибис подчеркнул, что несмотря на пандемию и санкционные ограничения при поддержке Президента России Владимира Путина, правительства РФ и Совета Федерации удалось добиться серьёзного экономического роста Мурманской области.

«За последние годы нам удалось добиться серьёзного экономического роста и стать флагманом арктического развития. Помощь федерального центра – это не просто инвестиции, это, прежде всего, рабочие места, а также развитие инфраструктуры, изменение облика городов и качества жизни в целом. Невозможно реализовать важные для страны проекты без активных и способных людей. И инвестирование в улучшение качества жизни как раз и нужно для того, чтобы этих людей удерживать, растить, воспитывать и образовывать», – подчеркнул губернатор.

Также в ходе встречи собеседники затронули вопросы реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru