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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 17:00

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала необходимость выделения средств на реализацию третьего этапа программы по реновации ЗАТО

В рамках парламентских слушаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к Совету Федерации с просьбой предусмотреть в федеральном бюджете средства на продолжение реализации программы, направленной на реновацию ЗАТО, согласно поручению Президента РФ.

«ЗАТО и населённые пункты с дислокацией военных выполняют общегосударственные задачи по охране границ России и территории Арктической зоны Российской Федерации, а также обеспечивают безопасное судоходство в морях Северного Ледовитого океана. На территории области расположены войска Объединённого стратегического командования «Северный флот», подводные и надводные силы Северного флота. В гарнизонах проживают участники СВО и их семьи. Сейчас главы семей выполняют поставленные боевые задачи. Многолетнее недофинансирование ЗАТО из федерального бюджета привело к износу основных фондов. Необходимо обеспечить жителям гарнизонов высокое качество жизни и создать комфортные условия для военнослужащих и их семей», - акцентировал внимание участников парламентских слушаний глава региона Андрей Чибис.

Ранее, во исполнение прямого поручения Президента РФ Владимира Путина, а также поддержке федерального правительства, правительство Мурманской области определило план реновации ЗАТО и источники финансирования.

«В пояснительной записке к закону о бюджете содержится информация о зарезервированных средствах на реновацию ЗАТО Мурманской области на 2023 год в объеме 300 млн рублей. Правительством региона уже сформирован комплекс из 124 мероприятий в рамках третьего этапа на 2023-2024 годы, для реализации которого необходимо 17,5 млрд рублей. Учитывая важность задачи по комплексному развитию инфраструктуры ЗАТО прошу поддержать нас и предусмотреть в федеральном бюджете средства в большем объёме и не только на следующий год, но и на плановый период», - обратился к Совету Федерации Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора и поручила рассмотреть возможность выделения необходимых средств.

«В ЗАТО живут семьи военных и моряков, которые служат и защищают Отечество. Поэтому давайте отдельным пунктом запишем рассмотреть утверждённую программу, взвесить все возможности, ее нельзя останавливать, ее надо продолжать и как можно быстрее завершить, чтобы люди жили в нормальных условиях», - подытожила выступление губернатора Валентина Матвиенко.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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