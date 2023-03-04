Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект «Звезда Севера» и рекомендовала транслировать опыт конференции на другие регионы

Опыт конференции «Звезда Севера» Мурманской области рекомендовано транслировать на другие регионы. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-предпринимательницами «Голос женского бизнеса».

В мероприятии приняли участие более 170 представительниц и руководителей предприятий. Мурманскую область представили участницы конференции «Звезда Севера»: автор проекта и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, соавтор проекта «Мастерская выступлений» Анастасия Вечирко, руководитель сети фитнес-клубов для жительниц ЗАТО «Малина» Наталья Ивахненко и автор гастрономического проекта арктической пельменной «Pelmen House» Виктория Орлова.

Напомним, образовательный проект «Звезда Севера», направленный на поддержку женщин, проживающих в ЗАТО, уже более четырёх лет реализуется в Мурманской области. Конференция мотивирует женщин реализовывать собственные волонтёрские и бизнес-проекты, открывать свое дело.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект «Звезда Севера» и рекомендовала транслировать опыт «Звезды Севера» на другие регионы.

«Такие встречи очень важны, они позволяют почувствовать поддержку, обрести уверенность в своих силах, найти единомышленников для реализации своих проектов, получить новые знания», – сказала Валентина Матвиенко.

Фото: https://disk.yandex.ru/i/2GuszGgDUDHvEg