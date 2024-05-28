Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила северян с Днём Мурманской области

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила северянам поздравление с 86-летием Мурманской области.

«На Кольской земле живут талантливые, волевые, неравнодушные люди, которые с уважением относятся к истории своей малой родины, чтут заложенные старшими поколениями традиции, приумножают культурное наследие и берегут природные богатства. Благодаря их заботе, плодотворному труду и упорству в достижении намеченных целей регион последовательно развивается, преображается его облик, укрепляется социально-экономический, индустриальный и инвестиционный потенциал», – говорится в телеграмме.

Валентина Ивановна подчеркнула, что значение Мурманской области как одного из оплотов России в Заполярье растет в контексте интенсификации полномасштабного освоения Арктики. Предприятия области производят востребованную продукцию, осуществляются перспективные проекты в транспортно-логистической сфере, находят необходимую поддержку предпринимательские инициативы. Большое внимание уделяется совершенствованию социальной инфраструктуры, созданию комфортных для жизни условий, развитию науки и образования, работе с молодежью, ее патриотическому и нравственному воспитанию. Эффективно реализуются мероприятия по возрождению северных территорий России в рамках плана «На Севере – жить».

«Уверена, что Мурманская область будет и в дальнейшем активно участвовать в решении общегосударственных задач, а её жители впишут немало ярких страниц в летопись нашего Отечества», – отметила в завершение председатель Совета Федерации и пожелала жителям региона добра и процветания.

Фото: https://gov-murman.ru