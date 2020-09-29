Председатель спорткомитета АО «ММТП» приняла участие в Московском марафоне

Сотрудница Мурманского морского торгового порта приняла участие в самом массовом забеге России на 42,2 км – «Московском марафоне». Специалист отдела по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» и председатель спорткомитета предприятия Ольга Оралова преодолела дистанцию за 4 часа 46 минут.

По словам нашей участницы, в этом году она изначально планировала выйти на старт марафона в Осло, но в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой государственные границы были закрыты, и выбор пал на главный отечественный марафон. Самому участию в марафоне предшествовали длительные тренировки – не менее пяти раз в неделю после работы и на выходных.

«Признаться честно, пробежала марафон на час быстрее, чем планировала. Маршрут мне показался очень интересным, ведь он пролегал в самом сердце нашей столицы: по набережным Москвы-реки, Крымскому мосту, по Тверской улице и Театральному проезду, а также вблизи стен Кремля. Приятной неожиданностью стало увидеть среди болельщиков несколько знакомых мурманчан, и в этот момент почувствовала особую поддержку и дополнительные силы», - отметила Ольга Оралова.

Ольга не планирует останавливаться на достигнутом успехе. В ее планах – новые марафонские дистанции. На следующий год она планирует принять участие в международном 45-ом Парижском марафоне.