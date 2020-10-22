Очередной абсолютный рекорд по суточной выгрузке установлен на станции МурманскВ столице Кольского Заполярья стартовал народный проект «Дороги Мурманска»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.20 11:30

Председателем Общественной палаты Мурманской области избрана Наталья Рашева

Наталья Рашева избрана председателем Общественной палаты Мурманской области на очередном заседании, состоявшемся в минувший вторник. За её кандидатуру единогласно проголосовали все 15 членов палаты, принимавшие участие в заседании.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в настоящее время Наталья Рашева – доцент кафедры гражданского и финансового права Мурманского арктического государственного университета. Наталья Юрьевна принимает активное участие в общественно значимых мероприятиях региона, является волонтером регионального Единого волонтёрского центра, Ресурсного центра добровольчества Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт». До избрания возглавляла комиссию Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов.

«Рада быть полезной всем, кто нуждается. Если есть вопросы для обсуждения – Общественная палата открыта для диалога. Сделаю все, что в моих силах, во благо нашего региона», – подчеркнула Наталья Рашева и поблагодарила членов палаты за оказанное доверие.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Коронавирус негативно повлиял на строительство порта «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:00«Прокуроры: План Розенберга. Нюрнбергские уроки». Документальный фильм (12+)15:45Городские хроники (6+)16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Братский тариф» - Россия и Белоруссия договорились о снижении ставок на роуминговый трафик с 1 ноября-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро – на одну копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Мончегорск готовится к зиме-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика