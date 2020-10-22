Председателем Общественной палаты Мурманской области избрана Наталья Рашева

Наталья Рашева избрана председателем Общественной палаты Мурманской области на очередном заседании, состоявшемся в минувший вторник. За её кандидатуру единогласно проголосовали все 15 членов палаты, принимавшие участие в заседании.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в настоящее время Наталья Рашева – доцент кафедры гражданского и финансового права Мурманского арктического государственного университета. Наталья Юрьевна принимает активное участие в общественно значимых мероприятиях региона, является волонтером регионального Единого волонтёрского центра, Ресурсного центра добровольчества Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт». До избрания возглавляла комиссию Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов.

«Рада быть полезной всем, кто нуждается. Если есть вопросы для обсуждения – Общественная палата открыта для диалога. Сделаю все, что в моих силах, во благо нашего региона», – подчеркнула Наталья Рашева и поблагодарила членов палаты за оказанное доверие.