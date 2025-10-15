Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможно

Кадровый голод — самая острая проблема российского рынка труда. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

78% компаний продолжают ощущать кадровый голод. Лишь 16% респондентов заявили об отсутствии дефицита персонала, а 6% затруднились с ответом. Вопрос нехватки кадров остаётся крайне актуальным для российской экономики.

Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где дефицит кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о нехватке персонала рассказали 79% эйчаров, в среднем — 72%.

Отраслевая карта кадрового дефицита: наиболее критическая ситуация складывается в медицине, где дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. Ситуация хуже среднерыночной — у строительства (83%), а также у сфер продаж, услуг и логистики (79—80%). В IT и финансах о проблеме кадрового голода говорят 78 и 76% соответственно.

Нужно отметить, что доля компаний, жалующихся на кадровый голод, постепенно снижается: 86% в 2023 году, 81% в 2024 и 78% сейчас. В условиях неблагоприятной демографической ситуации людей не стало больше, но работодатели ищут и находят выходы: автоматизируют процессы, привлекают персонал на аутсорсинге, перераспределяют нагрузку и проч. Таким образом, проблема постепенно смягчается, хотя её масштабы по-прежнему остаются значительными.

Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса. С одной стороны, промышленность, строительство и ритейл лидируют по количеству вакансий, что коррелирует с высоким уровнем кадрового голода в этих отраслях, а в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился (при общем снижении числа вакансий на рынке труда) — о кадровом голоде эйчары клиник говорили чаще всех. С другой, мы видим разнонаправленные тенденции: при общем снижении количества вакансий на рынке на 16% наблюдается рост количества резюме на 18%. Это создаёт более сбалансированную ситуацию, чем годом ранее, и объясняет постепенное снижение накала проблемы кадрового голода.

«Несмотря на снижение количества вакансий в текущем году относительно показателей прошлого года, я по-прежнему готова утверждать, что рынок труда остаётся соискательским, хотя, конечно, ситуация сейчас уникальная, - отмечает Наталья Голованова, руководитель Исследовательского центра «SuperJob». - Количество трудоустроенных россиян, ищущих работу, за год снизилось с 61 до 48%, но на рынке труда их пока по-прежнему больше, чем 5 лет назад (в сентябре 2020 года — 34%). Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод. А так как аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны мы пока не видели, предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможно».

Время проведения опроса: 22 сентября — 10 октября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
