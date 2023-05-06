«Представь себе…»: Мурманский областной драмтеатр представил футуристический премьерный спектакль

В Мурманском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Представь себе…». Постановщиком выступила режиссёр, актриса, продюсер театра и кино из Москвы Ольга Окрепилова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, музыкальная постановка рассказывает о мире, где бок о бок живут люди, киборги и голографические помощники, где быт автоматизирован, медицина всесильна, и только человеческие чувства остаются неизменны. В футуристической музыкальной комедии «Представь себе» зритель оказывается в эпицентре истории любви, смешной, романтичной и живописной. В качестве хореографа с артистами работал экс-солист Мариинского театра Петербурга Антон Корсаков.

Увидеть постановку можно будет в мае и июне на большой сцене областного драматического театра, сообщает Министерство культуры Мурманской области.