Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева выступила с приветственным словом на церемонии открытия IV Российского форума индустрии дизайна в Москве. В своём обращении она подчеркнула стратегическую важность индустрии для экономики страны.

«Тема этого года – «Дизайн как стратегия: формула успеха отечественного продукта» – звучит как прямой ответ на главный вызов времени: сделать отечественные продукты более привлекательными для россиян и конкурентоспособными на глобальном рынке. Эта задача полностью отвечает целям, которые ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин», – заявила парламентарий.

Елена Дягилева акцентировала внимание на динамике развития сектора: по итогам прошлого года вклад креативных индустрий в ВВП страны превысил 4%, составив более 8 трлн рублей. Как отметила сенатор, общая задача – довести показатель до 6% к 2030 году и до 7,7% к 2036-му. Но, по её словам, важнее цифр то, что за ними стоит: новые рабочие места, новые предприятия и новые возможности в регионах. Кроме того, парламентарий выделила важную миссию креативных индустрий и дизайна.

«Дизайн – это не только точка экономического роста, но и основа «модного суверенитета». Как верно отметила спикер палаты регионов Валентина Ивановна Матвиенко, сейчас на подъёме не подражательство, а создание собственных, самобытных образов на основе традиционных канонов красоты», – подчеркнула Елена Дягилева.

Она добавила, что Совет Федерации всесторонне поддерживает эту тенденцию, помогая в разработке региональных программ, продвижении локальных брендов и создании комфортных условий для творческого бизнеса по всей стране. По словам парламентария, для развития креативной экономики уже создан законодательный каркас: вступил в силу соответствующий Федеральный закон, утверждён порядок ведения реестра субъектов креативных индустрий, а Российский экспортный центр выделил это направление в отдельный блок работы. Среди приоритетов дальнейшей работы Елена Дягилева отметила формирование Стратегии развития кративных индустрий с последующим обеспечением бесшовной реализации планов на местах. Это, по мнению сенатора, требует совершенствования законодательства и механизмов поддержки в регионах страны, включая защиту интеллектуальной собственности и новые образовательные стандарты.

«Опыт Мурманской области демонстрирует эффективность развития креативных индустрий для продвижения территорий. При поддержке губернатора Андрея Чибиса новый импульс получило кинопроизводство: в разы выросло число картин, которые снимают в Заполярье. Позитивная динамика видна в туризме, поддержку получают творческие начинания северян, создаются новые возможности для подрастающего поколения. Всё это подчёркивает значение внимания со стороны регионального правительства к применению новых подходов для развития», – подчеркнула парламентарий.

Ежегодно Российский форум индустрии дизайна объединяет представителей власти, бизнеса, образования и профессионального сообщества для обсуждения роли дизайна в развитии экономики и формировании конкурентоспособных отечественных продуктов. Первый день форума проходит на площадке Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, который в этом году празднует 105 лет со дня основания. Мероприятие продолжит работу 15 и 16 апреля в Национальном центре «Россия». На протяжении нескольких дней состоится серия сессий и иных мероприятий, которые направлены на поиск баланса между глобальными трендами и развитием собственной дизайнерской школы. В числе приоритетных тем сессий стоит выделить вопрос интеграции культурных кодов в современные продукты, особенности реализации программы «Стартап как диплом» и запуск карьеры молодыми специалистами, а также роль инклюзивного дизайна как инструмента реабилитации, ресоциализации и создания доступной среды для людей с особыми потребностями. Кроме того, участники форму обсудят кооперацию науки и бизнеса в промышленном дизайне.

