Представитель североморской ДЮСШ представлен к награде за заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области

В марте 2024 года на основании постановления губернатора Мурманской области знаком отличия награждён заместитель директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеской спортивной школы №1 ЗАТО г. Североморска Юрий Дронов.

Напомним, знак отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» был учреждён в 2008 году в целях поощрения наиболее отличившихся работников физической культуры и спорта, ветеранов спорта, а также лиц, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, таким знаком награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в практическую подготовку спортсменов и укрепление спортивной материальной базы региона.

Ранее в 2023 году аналогичные награды были вручены ещё восьми наиболее отличившимся представителям физкультурного актива региона.

Фото: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/