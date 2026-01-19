Представителей социального бизнеса приглашают к участию в опросе для подготовки изменений в законодательстве

Институт социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ проводит масштабный опрос среди социальных предприятий России. Мнения ключевых участников сектора будут проанализированы для разработки эффективных законодательных инициатив, направленных на развитие социального бизнеса.

Полученные данные позволят в том числе повысить качество и адресность планируемых мер господдержки, создать благоприятные условия для устойчивого развития социальных проектов, оценить приоритетность и потенциальную эффективность рассматриваемых законодательных изменений.

Опрос ориентирован на руководителей и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих официальный статус социального предприятия. Анкета доступна до 25 января 2026 года (включительно) по ссылке.

Участие в опросе анонимно.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, Институт социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ создан для содействия разработке и реализации проектов и программ в области социально-экономического развития, социальных и технологических инноваций, организации проектной деятельности в НИУ ВШЭ.