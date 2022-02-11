Представителей туриндустрии приглашают на онлайн-презентацию мероприятий года экологического туризма в Мурманской области

2022 год объявлен Годом экологически ответственного туризма в Мурманской области. В рамках него будет организован ряд событий, ориентированных на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности туристов и северян.

Ожидается, что это поможет в предупреждении экологических правонарушений, выстраивании практики бережного отношения к природе, а также станет важной составляющей экологически безопасного туризма.

11 февраля состоится онлайн-презентация «Год экологического туризма в Мурманской области», где будет представлен план мероприятий, а также анонсированы меры государственной поддержки, реализуемые в 2022 году в сфере туризма. Кроме того, состоится церемония вручения отличительных жетонов аккредитованных гидов Мурманской области.

Старт трансляции в 15.30 на официальном аккаунте Туристского информационного центра Мурманской области в YouTube по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439566/#&gid=1&pid=10