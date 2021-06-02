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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.21 16:45

Представители 10-го судоремонтного завода приняли участие в съезде Союза машиностроителей России

1 июня в Москве состоялся отчётно-выборный съезд Союза машиностроителей России. Мероприятие проходило в Крокус Конгресс холле, в нём приняли участие председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, представители региональных отделений и руководители промышленных предприятий со всей России.

Мурманское региональное отделение по итогам 2020 года вошло в десятку лучших по всей стране, заняв 7-ю строчку в рейтинге. Самое активное его предприятие - 10-й судоремонтный завод - на съезде представлял и.о. генерального директора Виктор Глухов, который имел мандат для голосования по вопросам повестки дня. От Мурманского РО была направлена руководитель аппарата Евгения Бурнашова.

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям съезда «СоюзМаша».

«Подчеркну, именно от машиностроения с его поистине уникальными инновационными, экспортными возможностями во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей. Государство и впредь будет всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, обеспечения лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий», - подчеркнул Президент РФ.

Путин отметил вклад российских машиностроителей во внедрение передовых разработок, расширение выпуска высокотехнологичной продукции, наращивание производства современного оборудования. По словам главы государства, необходимо повышать престиж инженерных и рабочих профессий, а также уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров.

В процессе были подведены итоги деятельности «СоюзМаша» за период 2016-2021 гг. и намечены векторы развития организации на ближайшие 5 лет.

Главой Союза машиностроителей России переизбран Сергей Чемезов.

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