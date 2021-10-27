На прошлой неделе в Апатитах завершился форум «Молодая наука Арктики». Его организаторы – Кольский научный центр РАН и Министерство образования и науки Мурманской области, при поддержке Проектного офиса развития Арктики и филиала Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты.

В ходе форума представители академических организаций, университетов, власти и промышленности обсуждали вызовы и перспективы развития образования и науки в регионе. В работе форума приняли участие вице-губернатор Мурманской области по науке и образованию Юрий Фомин, глава города Апатиты, ректоры вузов, руководители научных учреждений, представители промышленности региона, ученые и студенты. Дискуссии прошли в онлайн- и офлайн-форматах.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, посвященное проблемам образования и науки в регионе. Заседание открыл заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

«Здесь, на Севере, интересно жить и работать, особенно если есть научно-исследовательская инфраструктура: приборы, лаборатории, оборудование. Главное при этом – решить проблемы с жильем для молодых ученых, в чем должен быть заинтересован и город. Нам приток кадров сегодня обеспечивают сильные лидеры, в том числе и молодого возраста, способные вовлечь в азартную работу, приносящую удовлетворение, умеющие поставить захватывающую цель и дойти до хорошего результата. И для нас сегодня крайне важно наращивать сотрудничество с образовательными организациями Мурманской области в совместной научно-образовательной структуре, хотя и сейчас КНЦ тесно связан с апатитскими филиалами МГТУ и МАГУ. Необходимо, чтобы университетская среда в Апатитах была достаточно сильной, благоприятной для студентов», – подчеркнул член-корреспондент РАН, руководитель Кольского научного центра Сергей Кривовичев, рассказывая о поддержке молодёжи в научном центре.

О том, что предлагают сегодня молодёжи местные вузы, рассказали руководители МГТУ и МАГУ: перед университетами стоит задача увеличения количества студентов, а также открытие новых направлений профессиональной подготовки для арктических инвестпрограмм, в том числе в области технической физики, логистики, дорожного строительства, цифровых технологий. Представители ведущих промышленных предприятий области отметили – у них всегда есть готовность сотрудничать со школами и вузами, поскольку обеспечение кадровым резервом стоит сегодня очень остро в любой сфере деятельности на Кольском полуострове.

Участники четырёх круглых столов рассуждали о том, что можно считать успехом в науке, и делились историями такого успеха, спорили, посвящать науке жизнь или использовать науку лишь как стартовую точку своего будущего развития. Непростые, но актуальные вопросы ученые и студенты адресовали представителям власти и промышленности региона, пытаясь выяснить, как применить на практике инновационные разработки. Во время пленарной форсайт-сессии «Будущее Арктики» молодые люди под руководством опытных специалистов разработали наиболее вероятные сценарии будущего Мурманской области, исходя из различных вариантов изменений рынка и климата.

Кроме дискуссий, в программе форума были и практические мероприятия: мастер-классы по ботанической живописи от художников-педагогов Марии Голубцовой, Ларисы и Станислава Никоновых; интеллектуальный турнир «Сдаём ЁГЭ», организованный Информационным центром по атомной энергетике Мурманска; «Мастерская выступлений» по стратегии работы с аудиторией

Кроме того, прошёл вечер лекций в стиле TED: короткие и яркие выступления по истории и биологии, географии и психологии представили как известные в Мурманской области популяризаторы, так и дебютанты – научные сотрудники Кольского научного центра и студенты МГТУ.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за неделю до начала основных событий форума филиал МАГУ в Апатитах совместно с Кольским научным центром провёл интеллектуальный турнир «Своя игра», а в дни форума – квест для старшеклассников «Научные забавы». С середины лета фотографы-любители и профессионалы из Мурманской области и других регионов России прислали более двух сотен работ на конкурс «Наука в Арктике». Во время подведения итогов форума прошло торжественное награждение победителей и финалистов фотоконкурса и «Своей игры». Очно и дистанционно в различных мероприятиях приняли участие более двухсот северян.

Оба ведущих мурманских университета приняли активное участие в работе форума. Студенты выступали в качестве волонтёров, участвовали в дискуссиях и делились опытом.

«Молодая наука Арктики» – важное мероприятие Года науки и технологий, проходящего в России.