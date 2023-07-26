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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 14:50

Представители АО «ММТП» и трудового отряда приняли участие в десятом веломарафоне Муста-Тунтури

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» и трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» приняли участие в самом северном в мире кросс-кантри веломарафоне «Муста-Тунтури». В этом году он прошёл в десятый раз.

На дистанции 110, 55 и 25 километров, которые протянулись от Титовки, вокруг полуострова Средний и обратно, приняли участие свыше 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Самары, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Сестрорецка, Челябинска и Уфы. Мурманская область была представлена всеми районами и крупными городами. Один из них – участник трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» Фёдор Ищенко. В этом году он второй раз преодолел дистанцию в 55 километров.

«Если честно, то после гонки прошлого года я так устал, что в тот момент думал, что больше не то что не выйду на старт «Муста-Тунтури», так и вовсе ещё не скоро захочу сесть на велосипед. Но эти мысли почему-то очень быстро исчезли, и вскоре вновь захотелось пройти эту гонку, испытать себя и увидеть удивительные красоты нашего края», - рассказал Фёдор.

Трасса веломарафона Муста-Тунтури проложена в тех местах, где в годы Великой Отечественной войны находился самый северный участок фронта и откуда в 1944 году началось наступление частей и соединений 14 армии и Северного флота, приведшее к разгрому фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии. Она изобилует подъёмами и спусками, что вызывает особый интерес участников.

«Места, которые можно увидеть во время подобных мероприятий, завораживают. Они восхищают своей красотой, а история, с ними связанная, поражает. Просветительская составляющая подобных акций не менее важна, чем спортивная», - отметила заместитель главного инженера АО «ММТП» по экологической безопасности Людмила Макаренко, приехавшая на старт в группе поддержки и болельщиков.

Напомним, поддержка спорта и физической культуры является одним из важных направлений социальной политики АО «Мурманский морской торговый порт». Деятельность трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» в Мурманске стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «ММТП», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки, а также знакомятся с историей Заполярья и принимают участие в значимых социальных акциях и проектах.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252503%2Fwall-149919532_3315

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