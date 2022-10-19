Представители АО «ММТП» приняли участие в финальной уборке 2022 года в проекте «Чистая Арктика»

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» вновь приняли участие в экологической акции по санитарной очистке территорий в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Как сообщили организаторы, всего к ней присоединились порядка 100 неравнодушных северян: волонтеры федерального проекта «Чистая Арктика», единого волонтерского центра Мурманской области, регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, регионального комитета молодежной политики, областного ресурсного центра добровольчества, корпоративные волонтеры Мурманского морского торгового порта, «АтомЭнергоСбыта», МАГУ, молодежного парламента и мурманского центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

«Все знают фразу из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету». Она очень точно выражает суть происходящего. В акции по уборке территории участвовали порядка 40 представителей Мурманского морского торгового порта. АО «ММТП» регулярно поддерживает подобные проекты, целью которых является сохранение северной природы, поддержание чистоты и порядка. Эта работа ведется как на уровне предприятия, так и по личной инициативе волонтеров и активистов», - подчеркнула начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Единовременная санитарная очистка территории по системе раздельного сбора мусора проходила в районе бесхозной территории на земельном участке в Первомайском административном округе города Мурманска, в районе ул. Подгорной. На берегу Кольского залива ещё в прошлом году силами единого волонтёрского центра и корпоративных волонтёров проводились подобные акции, а после были установлены арт-объекты, качели и скамейки для отдыха. Завершение серии арктических уборок этого года сопровождалось символическим награждением корпоративных волонтёров от Мурманского морского торгового порта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250265%2Fwall-149919532_2786