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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 11:30

Представители АО «ММТП» приняли участие в первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка прошла в столице Заполярья на площадке Мурманского кадрового центра. В ней приняли участие ведущие компании-работодатели региона.

«Мы регулярно участвуем в подобных встречах. Наша цель – рассказать о возможностях, которые есть у работников Мурманского морского торгового порта для того, чтобы мурманчане и гости нашего региона, желающие трудится на нашем предприятии, имели максимально точную информацию для принятия решения о трудоустройстве», - рассказала начальник службы по привлечению, найму и комплектованию персонала АО «ММТП» Татьяна Середова.

Особое внимание в этой работе уделяется молодым специалистам, в том числе, студентам старших курсов и выпускникам вузов. Как рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева, в настоящий момент шестеро студентов- выпускников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приехали в ММТП в качестве стажёров и некоторые из них уже приняли решение о будущем трудоустройстве. Двое ребят едут на стажировку в ММТП из Сибирского государственного университета водного транспорта. Традиционно на стажировку в этом году придёт много воспитанников Мурманского государственного технического университета: три «строителя», два «электрика», две девочки – стажеры-механики, две студентки, которые обучаются по специальности «Техносферная безопасность», придут на стажировку в Дирекцию по охране труда. Также летом на стажировку в ММТП ждут троих студентов из Мурманского арктического государственного университета, которые до этого учились в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска, на которым шефствует АО «ММТП», и впервые придёт студентка из МГТУ, которая обучается там по целевому набору при поддержке предприятия.

«С каждым годом работа с молодыми специалистами приносит всё большие плоды – и для предприятия, и для выпускников вузов, которые приходят к нам на работу. Это именно те реальные возможности, которые есть у ребят и девушек и которые они успешно реализуют», - отметила Мария Пономарева.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251810%2Fwall-149919532_3217

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