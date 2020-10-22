Представители арктических городов поделились опытом борьбы с COVID-19

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера принял участие в онлайн встрече Форума мэров Арктики.

– Международная повестка в последние несколько месяцев не сильно меняется, – прокомментировал Евгений Никора. – В центре внимания меры, направленные на борьбу с пандемией. Мэров арктических городов интересует опыт принятия оптимальных решений для систем здравоохранения, образования, транспорта, бизнеса.

В работе приняли участие главы городов России, Норвегии, Исландии, Канады, Финляндии, Швеции. В рамках встречи участники представили доклады о мерах противодействия COVID-19. Как отметил Евгений Никора, разработанный ранее ряд социальных мер для смягчения последствий пандемии, не теряет актуальности: перевод государственных сервисов в дистанционный режим, контроль соблюдения масочного режима, поддержка малого и среднего бизнеса, дезинфекция общественных пространств, общественного транспорта, обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.