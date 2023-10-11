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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 13:00

Представители Армянской АЭС посетили Кольскую атомную станцию для обмена опытом по теме снижения коллективной дозы радиационного облучения персонала

В ходе визита специалисты станции познакомили своих коллег с методами дезактивации оборудования, способами применения биологической очистки, организацией водно-химического режима на АЭС, системой планирования дозозатрат персонала, особенностями эксплуатации уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов и рассказали о новом проекте – получении борной кислоты из переработанных ЖРО.

Кольская АЭС не случайно была выбрана площадкой для обмена опытом, за прошедшие три года коллективная доза Кольской АЭС снизилась примерно в два раза.

Специалисты ОРБ продемонстрировали ПСР-образец «Система планирования дозозатрат персонала». Основные цифровые решения, предлагаемые работниками Кольской АЭС, – разработка web-интерфейса, проведение согласований запланированных дозозатрат в автоматизированном режиме, реализация модуля отчётности для анализа планируемых и фактических доз и др.

«Кольская АЭС продолжает вести открытый диалог со своими зарубежными коллегами. Мы всегда готовы взаимодействовать, помогать, решать наши общие задачи, делиться опытом и положительными практиками в области эксплуатации. Наши специалисты принимали активное участие в пуске блоков Армянской АЭС, сотрудничество продолжается по сей день», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«Кольская АЭС всегда отличалась открытостью, готовностью помочь. Неделя обучения прошла успешно, мы получили ответы на все вопросы, теперь планируем внедрить используемые на Кольской АЭС положительные практики», – отметил начальник отдела радиационной безопасности Армянской АЭС Мисак Киракосян. Также гости отметили открытость специалистов Кольской АЭС и поблагодарили за тёплый приём. 

«Мы приехали перенять ваш колоссальный опыт по снижению дозозатрат и многое узнали благодаря проведённым лекциям и техническому туру, знакомству с персоналом и работой станции – всё на высоком уровне. В лаборатории химического цеха мы увидели работу имеющихся там приборов, которые только начинаем осваивать», – поделилась начальник лаборатории водно-химического контроля химического цеха Армянской АЭС Тамара Мартиросян.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего программного обеспечения для различных применений.

Сотрудничество двух атомных станций обусловлено не только одним типом эксплуатируемых реакторов – ВВЭР-440. Изначально сооружение Армянской АЭС было неразрывно связано с Кольской атомной станцией, где было создано специальное подразделение по подготовке персонала для строящейся атомной станции в Армении – цех наладки испытаний и пуска.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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