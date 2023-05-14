Представители бизнеса и органов власти региона обсудили итоги работы Союза ТПП Мурманской области за два последних года

В областном центре представители бизнеса и органов власти обсудили итоги работы Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» за два последних года. Участников мероприятия приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что Торгово-промышленная палата Мурманской области и региональный парламент совместно работают над укреплением взаимодействия между бизнесом и властью:

- Эта работа многократно усиливается в сегодняшние непростые для экономики времена. В Кольском Заполярье многие представители бизнеса продолжают работать, в том числе благодаря непосредственной поддержке Союза. У нас одна цель – процветание Кольского Заполярья, благополучие жителей нашего края. Мы понимаем, что бизнес – это, прежде всего, напряженный каждодневный труд, умение найти выход из непростых, а подчас и нестандартных ситуаций, терпение и целеустремленность. Торгово-промышленная палата оказывает неоценимую помощь начинающим предпринимателям, вносит вклад в поддержку бизнеса, обеспечение занятости населения и в целом – в развитие экономики региона, сохраняя и развивая партнерские отношения с коллегами дальнего и ближнего зарубежья.

Участники конференции приняли отчёты о работе Торгово-промышленной палаты Мурманской области в 2020 – 2022 годах и о результатах ревизионной проверки. В состав Союза также были приняты новые члены.

На конференции был избран новый президент Торгово-промышленной палаты – единоличный исполнительный орган Союза. Им стала Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области. Её кандидатуру представила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Она подчеркнула, что Татьяна Русскова хорошо знакома многим членам Торгово-промышленной палаты региона, а за годы работы в правительстве зарекомендовала себя, как профессионал высокого уровня, способный добиваться поставленных целей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27810/