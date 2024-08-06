Представители центра подготовки космонавтов посетили Северный флот с ознакомительной поездкой

На Северном флоте проходит ознакомительная поездка представителей Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов (НИИ ЦПК) имени Юрия Алексеевича Гагарина.

За несколько дней посещения Северного флота представители центра подготовки космонавтов побывали с экскурсионными поездками на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», ракетного крейсера «Маршал Устинов» и понаблюдали за выполнением плановых мероприятий боевой подготовки кораблей Северного флота в Баренцевом море в ходе воздушного облёта.

За время посещения Северного флота представители центра подготовки космонавтов также побывают в филиале Военно-морского музея Северного флота – музее Военно-воздушных сил СФ в посёлке Сафоново. Здесь космонавты ознакомятся с домом-музеем, в котором жил Юрий Алексеевич Гагарин во время службы в Заполярье в 1957-1960 гг. Этот дом был перевезён в Сафоново из посёлка Корзуново (Луостари) в 1983 году.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, группа представителей центра подготовки космонавтов, прибывшая на Северный флот, состоит из космонавтов-испытателей отряда космонавтов Роскосмоса и инструкторов НИИ ЦПК. Подобные ознакомительные поездки на Северный флот представителей центра подготовки космонавтов проходят ежегодно уже в течение нескольких лет.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12524191@egNews