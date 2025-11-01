Представители Единого волонтёрского центра Мурманской области отмечены благодарственными письмами Совета Федерации за вклад в сохранение природы Арктики

В Москве на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации подвели итоги пятилетней работы волонтеров общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Представителям Единого волонтёрского центра Мурманской области Дарье Монастыревой и Наталье Зениной вручили благодарственные письма СФ за вклад в сохранение природы Арктики и реализацию проекта «От родника до океана».

Напомним, общественный экологический проект «Чистая Арктика» реализуется с 2021 года, его задача – очистка арктических территорий от накопленного вреда.

«На сегодняшний день в проекте участвуют 9923 волонтера. Всего по итогам пяти сезонов они собрали 22045 тонн отходов и очистили 1101 гектар земли. Впечатляют объёмы работы», – сказал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

В Мурманской области и Карелии в год 80-летия Победы и год Защитника Отечества волонтеры «Чистой Арктики» и Единого волонтёрского центра занимались не только уборкой территорий, но и благоустраивали братские могилы в местах боев Великой Отечественной войны.

«Пять лет назад именно в Мурманской области был дан старт движению «Чистая Арктика». Поэтому нам особенно приятно наблюдать, до каких масштабов оно выросло. В регионе сложилась уникальная практика сотрудничества с «Чистой Арктикой», наши проекты зачастую усиливают друг друга. Например, в этом году в рамках проекта «От родника до океана» волонтеры восстановили десять памятников Великой Отечественной войны на полуостровах Средний и Рыбачий, волонтёры «Чистой Арктики» параллельно работали на других локациях. Таким образом, общими усилиями в год 80-летия Великой Победы в регионе удалось привести в порядок максимальное число мемориалов», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Кроме того, в честь пятилетия проекта в СФ представили фотовыставку, демонстрирующую итоги работы в разных регионах. На стендах показан процесс уборки арктических территорий, в каких условиях трудятся и живут волонтёры.

Фото («Чистая Арктика»): https://gov-murman.ru/info/news/556356/#&gid=1&pid=3