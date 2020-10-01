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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 08:00

Представители федеральных медиа посетили обновленные учреждения культуры в Мончегорске и Апатитах

В Мончегорске вчера состоялась презентация нескольких объектов, обновленных в рамках национального проекта «Культура». Мероприятия стали частью программы масштабного пресс-тура, организованного Министерством культуры России для журналистов федеральных изданий.

В Городском Центре культуры города-металлургов представители СМИ приняли участие в открытии высокотехнологичного Виртуального концертного зала. Он оснащен всеформатным лазерным проектором японского производства с возможностью круглосуточной работы и системой полного охлаждения. Дополнительно к проектору приобретены линзы, позволяющие создавать на сцене яркие спецэффекты. Общая стоимость проекта с учётом средств, выделенных из местного бюджета, составила шесть миллионов рублей.

Кроме того,  в Мончегорске заработала первая модельная библиотека. Для юных северян организованы комфортные зоны для творчества и игр, самостоятельной работы и проведения праздников, а также оборудованы уютные уголки для отдыха читателей. В учреждении также созданы медиазал «Цифра» с зоной 3D-лектория и лаборатория «Фокус» с микроскопом и приборами для научных опытов. Библиотека оснащена интерактивным полом, мягким конструктором, мини-планетарием, фотозоной и видеостудией. Библиотечный фонд пополнился более чем на две с половиной тысячи экземпляров книг.

Программа пресс-тура продолжилась в Кировске. Журналисты посетили старейшее учебное заведение города – Детскую школу искусств имени Александра Семеновича Розанова. За счет средств, полученных в рамках национального проекта «Культура», администрация Кировска приобрела для учреждения музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование на общую сумму 2,7 миллиона рублей.  Сегодня в школе функционируют три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное, а также работают классы подготовки к обучению. Воспитанники регулярно участвуют и занимают призовые места в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах, а также выступают на профессиональных сценах.

Как сообщает региональное Министерство культуры, пресс-тур завершится 1 октября в Апатитах. Представители федеральных медиа побывают в обновленной Центральной городской библиотеке и в Виртуальном концертном зале, открывшемся в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова.

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