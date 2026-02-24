ЗАСТРОЙЩИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОЛНЫЙ СПИСОК И ОБЗОР КРУПНЫХ КОМПАНИЙТоржественное мероприятие в честь Полярной Олимпиады пройдёт 1 марта в Мурманске
Представители Госдумы и Минпросвещения высоко оценили образовательную среду Мурманской области

20 февраля губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем комитета Государственной Думы по просвещению Ириной Белых и директором Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктором Неумывакиным. В рамках визита в регион они посетили ряд образовательных площадок. Участие во встрече также приняли депутат Госдумы Татьяна Кусайко и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Губернатор отметил, что развитие образования и науки – одно из ключевых направлений работы в рамках региональной стратегии «На Севере – жить!».

«Мы уделяем большое внимание модернизации материально-технической базы, в том числе и по проекту «Профессионалитет» создаём новые лаборатории и пространства в наших колледжах. В рамках различных программ, в том числе регионального проекта «Арктическая школа», активно обновляем аудитории, кабинеты, залы в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования. Ведём большую работу по профориентации школьников – чтобы у них с детства формировалось четкое понимание, почему наш регион стратегически важен для страны и всей Арктики, чем ребята могут здесь заниматься и какие специальности востребованы, где их можно получить, и где после этого работать», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что в этот процесс вовлечены родители и родительские комитеты.

«На этой мы неделе впервые провели региональный двухдневный форум для родителей выпускников, рассказали им о колледжах, которые работают на нашей территории, о направлениях в Мурманском арктическом университете, где сейчас создаётся новый кампус. Привлекли работодателей, сделали экскурсии в колледжи. Многие по итогам пересмотрели свой взгляд и планируют теперь поступать здесь. Спасибо Министерству просвещения и лично Сергею Сергеевичу Кравцову за плодотворное взаимодействие, поддержку и помощь, в том числе в реализации проекта «Профессионалитет», благодаря которому мы видим большую заинтересованность компаний-работодателей», – отметил губернатор.

В рамках рабочего визита в регион гости посетили Мурманский индустриальный колледж и Мурманский медицинский колледж. Оба учреждения в последние годы обновлены в рамках программы «Профессионалитет».

«Самое главное – в Мурманской области высочайшая заинтересованность руководства в развитии системы образования, понимание, что это важно. Вы одними из первых стали участвовать в эксперименте со сдачей двух экзаменов, учреждения обновляются, новое оборудование, отремонтированные, красивые аудитории. Все наглядно, современные технологии, практическая направленность. Важно, что и педагоги, и дети заряжены, счастливы учиться в таких колледжах. Очень порадовало, что большинство ребят на вопрос, где планируют работать, отвечают – в Мурманске. И прекрасная инициатива с привлечением родительского сообщества – вы действительно рассказали им и показали преимущества региона», – подчеркнула Ирина Белых.

«Прежде всего, отмечу высокий уровень подготовки студентов тех колледжей, которые нам удалось посетить, - индустриального и медицинского. Сейчас вся страна активно развивает уровень среднего профессионального образования. Мурманская область - лидер по количеству созданных кластеров «Профессионалитета» среди регионов. Всего здесь около 20 учреждений СПО, 9 из которых уже стали базовыми организациями Федерального проекта «Профессионалитет». Кроме того, в 2026 году здесь будет создан ещё один кластер по горнодобывающей отрасли», – отметил Виктор Неумывакин.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562676/#&gid=1&pid=1

