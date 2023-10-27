Представители инфраструктуры поддержки бизнеса приняли участие во встрече Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес»

В Мурманске состоялась очередная встреча Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес». В пространстве «СОПКИ.21А» на базе Мурманской областной научной библиотеки собрались представители инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, начинающие бизнесмены.

На встрече рассмотрели, как справиться с предпринимательской неудачей, стрессом и эмоциями, возможные пути решения. Также молодые предприниматели узнали о действующих мерах поддержки со стороны государства.

«В регионе действуют различные меры поддержки как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Региональный Центр кластерного развития осуществляет поддержку предпринимателей в отраслях внутреннего и въездного туризма, дизайна и производства пищевых продуктов. Воспользовавшись услугами Центра субъекты малого и среднего предпринимательства, участники кластеров смогут сократить расходы. Например, на рекламу в интернете – до 70%», – отметил руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства.

Подробная информация о других услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru