Представители Кольской АЭС провели для старшеклассников школы №4 открытый урок «Разговор о важном»

На уходящей неделе в городе Полярные Зори состоялась встреча учащихся 10-11 классов школы №4 с советником директора Кольской АЭС, заместителем председателя Мурманской областной Думы Евгением Никорой и представителями коллектива атомной станции. Мероприятие прошло в формате открытого диалога в рамках всероссийского проекта «Разговор о важном».

В ходе встречи советник директора Кольской АЭС подробно рассказал о ключевых аспектах атомной отрасли, её истории и перспективах развития Мурманской области. От выпускников гимназии – специалистов станции Кирилла Большакова, Дины Серемак и Александра Алёшина ученики узнали о трудоустройстве на станцию, возможностях карьерного роста, а также о благоустройстве города Полярные Зори.

«В год 80-летия атомной промышленности особенно важно поделиться с молодым поколением своими личными впечатлениями и опытом работы на атомной станции, рассказать, что для нас значит девиз юбилея – «Гордость, вдохновение, мечта!». Сейчас появились новые возможности трудоустройства на станцию, проводится целевой набор и заключаются ранние трудовые договоры, это связано, в том числе, с будущим строительством Кольской АЭС-2», – подчеркнул Евгений Никора.

«Кольская АЭС уделяет большое внимание работе с молодёжью, активно участвуя в различных образовательных и профориентационных мероприятиях. Для нас важно делиться опытом и вдохновлять молодых людей, рассказывая о реальных возможностях для их профессионального развития и трудоустройства на нашем предприятии», – прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, проект «Разговор о важном», инициированный Министерством просвещения Российской Федерации, способствует формированию у молодого поколения чувства социальной ответственности, активной гражданской позиции и гордости за свою страну и родной край. В рамках проекта каждую учебную неделю в школах по всей стране проходят обсуждения важных тем, связанных с патриотизмом, нравственностью и историческим просвещением.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.