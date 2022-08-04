Представители Кольской АЭС вновь на пьедестале отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» «АтомСкиллс – 2022»

3 августа 2022 года в Екатеринбурге завершился VII отраслевой чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2022». Представители Кольской АЭС и Кольского филиала АО «КОНСИСТ-ОС» завоевали одно «золото» и два «серебра».

Победителем в компетенции «Сетевое и системное администрирование» стала Ирина Константинова, ведущий специалист Кольского филиала АО «КОНСИСТ-ОС». Серебряными медалями в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» награждены работники электрического цеха – инженер Антон Иванов и электромонтёр Антон Павлов (эксперт). Ещё одно «серебро» в компетенции «Радиационный контроль» завоевали дозиметрист Вячеслав Кузнецов и начальники смены отдела радиационной безопасности – эксперт Виталий Белов, тренер команды Максим Смирнов.

«На Кольской АЭС созданы максимально комфортные условия для построения карьеры и совершенствования своих навыков. Вот уже на протяжении многих лет каждый чемпионат профессионального мастерства приносит нашей станции медали и повод для гордости. Специалисты серьёзно подходят к участию в мероприятиях такого масштаба, стараются проявлять все свои лучшие качества: уверенность, профессионализм, позитивный настрой, который также немаловажен для того, чтобы прийти к победе», – поздравил участников с получением высоких результатов директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в сборную дивизиона «Электроэнергетический» в качестве конкурсантов, тренеров и экспертов вошли 12 работников Кольской АЭС и один работник Кольского филиала АО «КОНСИСТ-ОС». Специалисты выступили в семи компетенциях: радиационный контроль, технологические системы энергетических объектов, охрана окружающей среды, сетевое и системное администрирование, управление жизненным циклом, электроника, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

Победители и призёры «AtomSkills-2022» войдут в сборную команду Госкорпорации «Росатом» и представят дивизион на национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2022».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.