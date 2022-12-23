Представители командования и артисты Северного флота побывали в гостях у воинов-североморцев, выполняющих задачи в зоне СВО

В преддверии новогодних и рождественских праздников представители командования и концертная бригада Ансамбля песни и пляски Северного флота посетили воинов-североморцев, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Несколько десятков человек в полевых условиях получили заслуженные награды и заверили руководство флота, что выполнят поставленную задачу и оправдают высокое доверие руководства Министерства обороны и страны.

Не обошлось и без новогодних подарков. Нашим воинам были вручены детские письма, написанные детьми Архангельской и Мурманской областей в рамках акции: «Фронтовая открытка». Всем защитникам были переданы новогодние подарки, отправленные их семьями и жителями северных регионов.

По завершении программы военнослужащих ждал сюрприз - Новогодний музыкальный концерт артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Мероприятие имело большой резонанс в районе расположения наших войск, способствовало повышению боевого духа и настроения военнослужащих Северного флота. Как отметил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, «противник всеми доступными способами старался сорвать наше поздравление, понимая, как много это значит для наших военнослужащих».

Как сообщает пресс-служба СФ, в дальнейшем артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в береговых частях Черноморского флота, а также военнослужащих Северного флота, находящихся на излечении в центральном госпитале в Севастополе, пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449290@egNews