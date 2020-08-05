Представители коренного малочисленного народа Севера примут участие в благоустройстве воинского захоронения 31-й отдельной лыжной бригады

По инициативе членов Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области и саамского собрания Самь Соббар в 2016 году принято решение о шефстве над захоронением воинов 31-й отдельной лыжной бригады, погибших в 1941-1944 годы, расположенным в Кольском районе, на 1447 км федеральной трассы «Кола» (72-й км дороги Мурманск-Печенга).

В 2020 году, объявленным в России Годом памяти и славы, Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с Региональным центром поддержки молодёжных и добровольческих инициатив организует экспедицию по благоустройству Захоронения, чтобы отдать дань памяти неоценимому вкладу коренного народа Севера в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.

Региональное Министерство внутренней политики, приглашает представителей коренного малочисленного народа Севера Мурманской области принять участие в экспедиции, которая состоится 15 августа. Количество участников ограничено.

О желании стать участником экспедиции просят до 10 августа проинформировать организаторов по телефону (8152) 41 15 01 (контактное лицо – специалист Центра народов Севера Корвякова Ольга Викторовна).