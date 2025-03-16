Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»Мурманские команды КВН «Заполярье» и «Изи» прошли в четвертьфинал Международной лиги КВН в Минске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.25 13:00

Представители корпораций развития из 23 регионов изучают опыт Мурманской области по работе с инвесторами

В Мурманской области стартовала выездная стажировка региональных агентств инвестиционного развития, которую проводит Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с Корпорацией развития Мурманской области.

В течение двух дней инвестиционные команды из 23 регионов страны будут изучать практики Мурманской области в сфере привлечения инвестиций.

13 марта участники стажировки отправились в город Заполярный и посёлок Никель, познакомились с практиками по работе с инвесторами в муниципалитете и программой развития Печенгского округа.

«Такие стажировки проводятся с целью обмена успешным опытом регионов в построении системы работы с инвесторами. Мурманская область интересна своей практикой вовлечения муниципальных образований в процесс работы с инвесторами, в том числе за счёт развития института инвестиционных уполномоченных, а также опытом привлечения инвестиций в туризм», – сказал исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

В Печенгском округе свои инвестиционные проекты реализуют 16 резидентов АЗРФ. Муниципалитет занимает четвёртое место по количеству резидентов в Кольском Заполярье. Один из таких проектов – сеть арктических АЗС «Ивекта», запущенная в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», начала свою деятельность именно в Печенгском округе.

В общей же сложности в 2024 году государственную поддержку получили 80 местных предпринимателей, большинство из них делают ставку на развитие качественного сервиса для жителей округа и туристов.

«При поддержке Кольской горно-металлургической компании в муниципалитете проводится программа «GR-акселератор» по развитию предпринимательских инициатив. Её главным результатом стали проекты, которые действительно необходимы жителям, так как все они разрабатываются совместно с ними. Сейчас мы занимаемся внедрением 15 проектов почти на 50 млн рублей», – сказала заместитель главы Печенгского округа и инвеступолномоченный Марина Ахметова.

Этот год объявлен годом промышленного туризма в Мурманской области и Печенгский округ делает ставку на развитие индустриальных туров. Делегация НААИР побывала на территории обогатительной фабрики Кольской ГМК и старейшей шахты Мурманской области, Каула-Котсельваара, которую в будущем планируется сделать открытой для посещения всех желающих.

«Мы видим в развитии промышленного туризма точку роста для экономики Печенгского округа. У нас на территории расположен целый ряд уникальных производственных площадок, включая Кольскую сверхглубокую и шахту Каула-Котсельваара. Эту концепцию с успехом использует малый бизнес. Так в наших кафе появляются блюда на индустриальную тематику, что пользуется большой популярностью у туристов», – сказал руководитель Цента социальных проектов «Вторая школа» Андрей Фоменко.

В пятницу, 14 марта, рабочая программа стажировки проходила в Мурманске. Участники познакомятся с опытом развития инвестиций через гастротуризм и концепцией развития арктической кухни, состоится сессия «Опыт Мурманской области по работе с инвесторами и развитию благоприятного инвестиционного климата» и презентация экспертной площадки «НААИР.Арктика».

Напомним, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития создана в 2006 году, с целью объединения усилий региональных институтов развития, направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации. В 2025 году Ассоциация объединяет агентства инвестиций 80 регионов. С 2022 года в Наблюдательный совет НААИР входит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:20«Летнее время». Художественный фильм (16+)22:00«Гость из Царства Теней» Концерт группы «Ария». '2019 (16+)00:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,05 рубля, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Глава города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с жителями-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика