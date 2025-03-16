Представители корпораций развития из 23 регионов изучают опыт Мурманской области по работе с инвесторами

В Мурманской области стартовала выездная стажировка региональных агентств инвестиционного развития, которую проводит Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с Корпорацией развития Мурманской области.

В течение двух дней инвестиционные команды из 23 регионов страны будут изучать практики Мурманской области в сфере привлечения инвестиций.

13 марта участники стажировки отправились в город Заполярный и посёлок Никель, познакомились с практиками по работе с инвесторами в муниципалитете и программой развития Печенгского округа.

«Такие стажировки проводятся с целью обмена успешным опытом регионов в построении системы работы с инвесторами. Мурманская область интересна своей практикой вовлечения муниципальных образований в процесс работы с инвесторами, в том числе за счёт развития института инвестиционных уполномоченных, а также опытом привлечения инвестиций в туризм», – сказал исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

В Печенгском округе свои инвестиционные проекты реализуют 16 резидентов АЗРФ. Муниципалитет занимает четвёртое место по количеству резидентов в Кольском Заполярье. Один из таких проектов – сеть арктических АЗС «Ивекта», запущенная в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», начала свою деятельность именно в Печенгском округе.

В общей же сложности в 2024 году государственную поддержку получили 80 местных предпринимателей, большинство из них делают ставку на развитие качественного сервиса для жителей округа и туристов.

«При поддержке Кольской горно-металлургической компании в муниципалитете проводится программа «GR-акселератор» по развитию предпринимательских инициатив. Её главным результатом стали проекты, которые действительно необходимы жителям, так как все они разрабатываются совместно с ними. Сейчас мы занимаемся внедрением 15 проектов почти на 50 млн рублей», – сказала заместитель главы Печенгского округа и инвеступолномоченный Марина Ахметова.

Этот год объявлен годом промышленного туризма в Мурманской области и Печенгский округ делает ставку на развитие индустриальных туров. Делегация НААИР побывала на территории обогатительной фабрики Кольской ГМК и старейшей шахты Мурманской области, Каула-Котсельваара, которую в будущем планируется сделать открытой для посещения всех желающих.

«Мы видим в развитии промышленного туризма точку роста для экономики Печенгского округа. У нас на территории расположен целый ряд уникальных производственных площадок, включая Кольскую сверхглубокую и шахту Каула-Котсельваара. Эту концепцию с успехом использует малый бизнес. Так в наших кафе появляются блюда на индустриальную тематику, что пользуется большой популярностью у туристов», – сказал руководитель Цента социальных проектов «Вторая школа» Андрей Фоменко.

В пятницу, 14 марта, рабочая программа стажировки проходила в Мурманске. Участники познакомятся с опытом развития инвестиций через гастротуризм и концепцией развития арктической кухни, состоится сессия «Опыт Мурманской области по работе с инвесторами и развитию благоприятного инвестиционного климата» и презентация экспертной площадки «НААИР.Арктика».

Напомним, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития создана в 2006 году, с целью объединения усилий региональных институтов развития, направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации. В 2025 году Ассоциация объединяет агентства инвестиций 80 регионов. С 2022 года в Наблюдательный совет НААИР входит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/