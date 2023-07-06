Представители крупнейших мурманских компаний приняли участие в проекте «Переговорка. Круглые столы об актуальных профессиях»

5 июля в Мурманске прошло мероприятие от трека Росмолодёжь.Карьера «Переговорка. Круглые столы об актуальных профессиях». В нём приняли участие представители таких компаний как «Норникель», «ФосАгро», «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», «РУСАЛ», «РЖД», «35 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа», Кольская АЭС,

«Атомфлот», Мурманскстат и молодёжная российская организация «Российские Студенческие Отряды».

Представители компаний рассказали о перспективах развития в своих отраслях и кадровых потребностях современных предприятий, а Ирина Шехунова, эксперт в области туризма и гостиничного бизнеса, представила свой опыт профессионального развития и проработала с участниками мероприятия их собственные карьерные цели и пути их достижения.

«Отрадно, что в этом году для проведения «Переговорки» по современным профессиям Мурманск попал в число городов проведения мероприятия, – говорит руководитель регионального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Полина Иванова. – Возможность задуматься о будущей карьере, узнать о различных вариантах для личного

развития и социальных гарантиях ещё на этапе обучения – важный шаг в профориентации и определении жизненного пути для любого студента. Чем раньше молодой человек столкнётся с этой темой, тем проще и комфортнее пройдёт погружение в новый мир – мир самореализации и удивительных возможностях взрослой осознанной жизни».

Эксперт в области туризма и гостиничного бизнеса Ирина Шихунова не только рассказала о собственном опыте в бизнесе, но и помогла участникам мероприятия поставить собственные карьерные цели и наметить пути их достижения. Она отметила актуальность проекта: «Мероприятие показывает возможности развития, карьеры, инноваций. Сегодня у ребят светились глаза. Они энергичны и молоды, это прекрасно. За ними наше будущее. И я верю в каждого из них».

«Переговорку» в Мурманске посетили более 50 человек. «В ходе мероприятия было полезно узнать, какие возможности представлены для студентов в регионе. Например, есть много разных мероприятий, где на практике можно получать рабочую степень, есть возможность переучиться на предприятии на другую специальность, также возможность заработка и путешествия. Для себя отметила компанию «ФосАгро», где

есть для студентов множество привилегий», – рассказала одна из участниц Мила Трудова.

Переобучение на новую специальность вдохновило и Екатерину Чевычелову. Участница события отметила, что за работу на севере предусматриваются особые бонусы: «Я внимательно рассмотрю предложения, о которых рассказали представители компаний. Особенно, про возможность переобучения».

Фото предоставлено Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» Росмолодёжь.Карьера.