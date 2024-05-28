Представители крупнейших промышленных предприятий региона рассказали об успешных практиках взаимодействия с колледжами области и Мурманским арктическим университетом

Вчера на очередном заседании регионального правительства Мурманской области обсудили успешные практики взаимодействия промышленных предприятий с колледжами региона и Мурманским арктическим университетом. Докладчиками выступили представители компаний АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», «Кольская ГМК», Кировский филиал АО «Апатит», «Ковдорский ГОК», а также «Антей – Север».

«Хочу поблагодарить наших партнёров, которые активно взаимодействуют с нами в совместной подготовке квалифицированных кадров. «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Норникель», «ЕвроХим», «Росатом», «Антей», СЗФК и все, кто включился в нужную для всех нас работу. Важность этой задачи обозначена и Президентом России в рамках его послания Федеральному Собранию. По поручению Владимира Владимировича мы все работаем над созданием нового нацпроект «Кадры», в обсуждение которого мы со стороны региона также активно вовлечены», – отметил губернатор Андрей Чибис в начале заседания.

Кольская АЭС как потенциальный работодатель заинтересована в реализации проекта «Профессионалитет» на территории муниципального образования Полярные Зори. Участие в программе поможет предприятию в решении кадровых вопросов по ряду рабочих профессий.

«Кольская АЭС, отметившая в прошлом году полувековой юбилей, имеет чёткие планы работать и обеспечивать электроэнергией Мурманскую область ещё 100 лет. Поэтому подготовка квалифицированных и мотивированных кадров – один из наших основных приоритетов. И для этого мы вошли в федеральный проект «Профессионалитет», вложив в него 35 млн рублей. Также мы намерены развивать сотрудничество с нашим МАУ, и, в соответствии со стратегией ГК «Росатом», стать лучшим в регионе предприятием по раскрытию человеческого потенциала. Гарантия трудоустройства 85% выпускников колледжа с 2027 года – это инвестиции в будущее энергетики региона и наш вклад в реализацию плана «На Севере – жить», – отметил советник директора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

В августе 2023 в рамках реализации проекта «Профессионалитет» на базе Мончегорского политехнического колледжа при поддержке Кольской ГМК создан образовательно-производственный центр «Кольский горно-металлургический» для подготовки студентов по востребованным профессиям. Также компания помогает ремонтировать и оснащать лаборатории в Мончегорском политехническом колледже и Печенгском политехническом техникуме.

«Норникель» – один из главных работодателей области – крайне заинтересован в квалифицированных кадрах и помогает готовить их на местах. Очень важно, чтобы выпускники наших образовательных учреждений оставались в регионе, получали рабочие места и находили для себя новые возможности. Уверен, что благодаря реализации подписанного в сентябре 2023 года соглашения с правительством области и программе «Профессионалитет» учебные заведения Мончегорска и Печенгского округа смогут значительно улучшить свою материально-техническую базу, а вместе с тем повысить собственную привлекательность для студентов», – сообщил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам — директор департамента, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов.

С 2013 года компания «ФосАгро» успешно реализует образовательную парадигму «Школа – колледж/университет – предприятие», которая ориентирована на привлечение молодёжи и подготовку инженерной элиты. Программа «ФосАгро-школа» реализуется в шести школах в четырёх регионах присутствия компании, включая две школы в Мурманской области в Кировске (школа №5) и Апатитах (школа №15). В рамках проектов «ФосАгро-колледж» и «ФосАгро-вуз» заключены комплексные программы взаимодействия «Кадры для «ФосАгро» с Апатитским политехническим колледжем имени Г.А. Голованова и филиалами Мурманского арктического университета в городах Кировск и Апатиты. 80% выпускников филиала МАУ в Кировске трудоустраиваются в КФ АО «Апатит» и дочерние организации. В колледже для студентов открыто 5 учебных мастерских 28 профильных лабораторий. В филиале проводятся совместные конкурсы профессионального мастерства для студентов и работников предприятия «Лучший слесарь-ремонтник», «Лучший электромонтёр» и «Лучший флотатор».

«Кировский филиал АО «Апатит» заинтересован в сопровождении студентов во время и после трудоустройства, в создании оптимальных условий для практического обучения молодежи, в развитии и повышении уровня квалификации действующих работников, в прохождении преподавателями профессиональных образовательных организаций стажировки на объектах предприятия. Таким образом, компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит» создают необходимые условия для привлечения молодёжи, её профессионального, личностного, духовного развития и продвижения по карьерной лестнице», – сказал директор департамента по персоналу КФ АО «Апатит» Роман Долгоруков.

Ковдорский ГОК – второй по объёмам добычи производитель апатитового концентрата в России, крупный производитель железорудного концентрата и единственный в мире производитель бадделеитового концентрата. Квота на целевое обучение предприятия с учётом программы «Профессионалитет» составляет на сегодняшний день 150 человек. В 2016 году Ковдорский политехнический колледж получил лицензию на осуществление образовательной деятельности, куда вошёл один из объектов Ковдорского ГОКа – опытная фабрика. Студенты проходят практику под руководством опытных наставников. На сегодняшний день их количество составляет 300 человек. Оно будет увеличено в два раза.

В 2022 году было принято решение о том, что Ковдорский ГОК войдёт в программу «Профессионалитет». В состав профессионального кластера вошло четыре образовательных учреждения: Ковдорский политехнический колледж, Апатитский политехнический колледж, Мончегорский политехнический колледж, Мончегорский горнопромышленный колледж. Совместно разработано восемь образовательный программ.

«У нас на предприятии действуют меры социальной поддержки для студентов. Оплата труда во время прохождения практической подготовки на производственных площадках предприятия не ниже средней, установленной в Мурманской области. Представляется комната в общежитии Ковдорского политехнического колледжа. Дотация на питание в буфетах и столовых предприятия составляет 150 рублей в сутки. Мы ежегодно участвуем во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В этом году охват студентов и школьников был достаточно большим по Мурманской области», руководитель учебного центра Ковдорского ГОКа Дина Жукова.

ООО «Антей Север» — не только один из основных работодателей для будущих моряков и рыбаков, но и индустриальный партнер ММРК им. И.И. Месяцева. В 2024 году на развитие материально-технической базы колледжа в рамках программы «Профессионалитет» было направлено 35 млн рублей. За три года квота на целевое обучение от предприятия составит 622 договора.

«С учётом планов и динамики расширения группы компаний «Антей» велика потребность в новых кадрах. Важным шагом в этой работе является вступление в федеральный проект «Профессионалитет». О привлечении квалифицированных сотрудников мы думаем уже сейчас. Нужно рассказывать о морских специальностях и закладывать к ним интерес, когда ребята только задумываются о выборе будущей профессии. Мы хотим, чтобы работа моряка вновь стала престижной. Хотим, чтобы школьники делали осознанный выбор в пользу морской профессии», – сказал Иван Третьяков, заместитель генерального директора «Антей – Север».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение заседания губернатор Андрей Чибис поблагодарил индустриальных партнёров:

«Совместная работа обеспечивает результат для Мурманской области с точки зрения привлечения, удержания и самореализации молодых людей, которые здесь родились или приехали жить и работать. Без специалистов не может быть развития производства. Это также имеет очень важный социальный эффект. Президент РФ неоднократно фиксировал задачу, при которой партнёры должны инвестировать в социальное развитие, поэтому тема подготовки и профориентации кадров принципиально важна», – подытожил глава региона.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании правительства принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, очно – заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и депутат Максим Иванов.

Подводя итоги заседания, Сергей Дубовой отметил:

— За небольшой срок в нашем регионе полностью перенастроена система среднего профессионального образования, переоснащены и обновлены колледжи и техникумы, образовательная программа переориентирована под запросы предприятий и инвесторов. Очень важный момент – студенты получают не только качественное фундаментальное образование, они получают и гарантию трудоустройства, возможность карьерного и профессионального развития, что позволяет закрепить молодёжь на родной земле, уменьшив ёе отток в другие регионы.

Фото: https://gov-murman.ru