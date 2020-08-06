Состоялась «Классная встреча» с врио ректора МАГУ Ириной Шадриной и ответственным секретарем приёмной комиссии Викторией Пиксендеевой. Встреча прошла в онлайн-формате в официальном сообществе Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». В ней приняли участие лидеры ученических советов РДШ и абитуриенты МАГУ из разных муниципалитетов региона.

Вопросы, интересующие участников встречи, касались особенностей проведения приёмной кампании МАГУ в этом году, образовательной политики университета, перспектив, которые открываются перед студентами. По словам Виктории Пиксендеевой, на настоящий момент в МАГУ подано уже более 1400 заявлений. В 2017 году вуз получил статус «опорного», войдя в число 33 сильнейших по России.

Самый северный университет страны подтверждает свой «заполярный» статус не только географическими координатами. «Практически в каждой из 150 образовательных программ университета находятся предметы с арктической направленностью. Жизнь человека в Арктике – это то, чем занимается все сообщество МАГУ», – рассказала о специфике вуза Ирина Шадрина.

Отвечая на вопрос о наиболее востребованных направлениях, Виктория Пиксендеева заметила, что «номер один» по популярности – это информационные технологии. Кроме того, в число «топовых» направлений МАГУ входит дизайн. Специальностям гуманитарного направления в вузе также уделяется особое внимание. «В последнее время мы отмечаем высокий интерес ко всем педагогическим направлениям», – поделилась наблюдением Виктория Пиксендеева.

Представители МАГУ рассказали о том, что может повлиять на выбор будущей профессии, о научных исследованиях студентов МАГУ и их творческой деятельности в стенах вуза. Прозвучали ответы на вопросы о возможностях зарубежных стажировок, условиях предоставления общежития иногородним студентам и обучении по двум направлениям одновременно.

Также участники встречи посмотрели сюжет о МАГУ и музыкальный видеоролик университетского ансамбля «КлюП-студия».

«Гости - настоящие профессионалы своего дела. Они очень искренне и точно отвечали на наши вопросы. После встречи действительно не осталось вопросов о том, как поступать, какие направления выбрать и что нужно для идеальной студенческой жизни», - поделился мнением о встрече Артем Кириллов, абитуриент из Мурманска.