Представители малого и среднего бизнеса являются генераторами, которые двигают область и страну вперёд - Андрей Чибис

В День российского предпринимательства глава региона Андрей Чибис наградил победителей конкурсов на предоставление губернаторских стартапов на поддержку предпринимательских инициатив и грантов на приобретение франшизы. Также глава региона поздравил коллектив Центра поддержки предпринимательства Мурманской области с 10-летним юбилеем.

Церемония прошла в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

«Малый и средний бизнес обеспечивает качество жизни людей. Мы не прекращаем, а наоборот – развиваем новые направления поддержки. Так, принято решение выделить еще 30 млн рублей на проведение второго этапа «Губернаторского стартапа», - обратился в своем вступительном слове к предпринимателям Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что именно сейчас наступило время новых возможностей для нашей страны, Мурманской области и предпринимателей.

«Безусловно, будем вас поддерживать. Мы живём с вами в уникальное время, чтобы создать что-то новое. Я убежден, что все вы способны сделать продукт, который будет востребован», - подчеркнул глава региона.

По словам Андрея Чибиса, именно представители малого и среднего бизнеса являются генераторами, которые двигают область, страну вперёд.

В этом году победителями в конкурсе «Губернаторский стартап» стали более 30 предпринимателей. Они получат из областного бюджета до 1 млн рублей на воплощение в жизнь значимых инициатив для региона.

Три предпринимателя получат финансовую поддержку в виде грантов на приобретение франшизы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в число лучших предпринимательских инициатив вошли проекты по открытию арктического фастфуда, созданию цеха по переработке марикультуры, открытию столярной мастерской по производству мебели и изделий из дерева, пошиву детской одежды под своей торговой маркой и другие.

С итогами конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (конкурс грантов на приобретение франшизы; конкурс «Губернаторский стартап»).



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/