Купить таунхаус в Дубае недорогоЖенщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 11:30

Представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области приняли участие в бизнес-миссии предпринимателей региона

В столице Кольского Заполярья состоялась бизнес-миссия предпринимателей Мончегорска и Печенгского округа, организованная АНО «Центр управления проектами». Целью визита стал обмен опытом, поиск лучших практик реализации бизнес-проектов.

Участие в бизнес-миссии приняли предприниматели Мончегорска и Печенгского округа, представители бизнес-сообщества области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, региональной инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области, что позволило участникам наладить деловые связи, рассказать о своем деле предпринимателям региона, получить информацию о мерах поддержки, а также обсудить наиболее актуальные вопросы, вызывающие активный интерес бизнес-сообщества.

О действующих мерах поддержки бизнеса участникам рассказала заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывается значительная поддержка предпринимателям как финансовая в виде грантов и субсидий, микрозаймов по льготной процентной ставке, так и нефинансовая (услуги, консультации, образовательные мероприятия)», – прокомментировала Наталья Полуянова.

Наибольшее количество вопросов, которые задавали участники в ходе общения с представителями Министерства и инфраструктуры поддержки бизнеса, касались финансовой поддержки для предпринимателей, самозанятых и физических лиц, которые планируют открыть собственный бизнес – «Губернаторский старт», субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, а также порядка получения статуса социального предприятия.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, директор департамента маркетинга и коммуникации АО «Корпорация развития Мурманской области» Мария Филимонова рассказала о комплексе мер поддержки инвесторов, включающий административную помощь, меры налогового стимулирования, финансовое участие в значимых для жителей проектах, создание необходимой инфраструктуры, а также о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на всех его этапах. Кроме того, предприниматели узнали об условиях получения статуса резидента Арктической зоны РФ и о льготах, предоставляемых резидентам.

Об основных трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела, рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Марта Говор.

«Такие мероприятия очень важны, так как позволяют познакомиться не только с опытом уже действующих, успешных предпринимателей, но и пообщаться напрямую с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса региона, профильных органов исполнительной власти, чтобы из первых уст узнать не только о тех мерах поддержки, которые существуют в регионе, но и проконсультироваться по бизнес-проекту, запланированному к реализации», – подчеркнула Марта Говор.

Более подробную информацию по всем мерам поддержки можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8 (8152) 99-43-10 (доб. 210).

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На прошлой неделе в магазинах Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, яблоки и сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 94 копейки, доллар укрепляется почти на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Проект Правил вывоза грузов судами за пределы РФ направлен на защиту интересов российских грузовладельцев и судовладельцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика