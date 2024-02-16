Представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области приняли участие в бизнес-миссии предпринимателей региона

В столице Кольского Заполярья состоялась бизнес-миссия предпринимателей Мончегорска и Печенгского округа, организованная АНО «Центр управления проектами». Целью визита стал обмен опытом, поиск лучших практик реализации бизнес-проектов.

Участие в бизнес-миссии приняли предприниматели Мончегорска и Печенгского округа, представители бизнес-сообщества области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, региональной инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области, что позволило участникам наладить деловые связи, рассказать о своем деле предпринимателям региона, получить информацию о мерах поддержки, а также обсудить наиболее актуальные вопросы, вызывающие активный интерес бизнес-сообщества.

О действующих мерах поддержки бизнеса участникам рассказала заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывается значительная поддержка предпринимателям как финансовая в виде грантов и субсидий, микрозаймов по льготной процентной ставке, так и нефинансовая (услуги, консультации, образовательные мероприятия)», – прокомментировала Наталья Полуянова.

Наибольшее количество вопросов, которые задавали участники в ходе общения с представителями Министерства и инфраструктуры поддержки бизнеса, касались финансовой поддержки для предпринимателей, самозанятых и физических лиц, которые планируют открыть собственный бизнес – «Губернаторский старт», субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, а также порядка получения статуса социального предприятия.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, директор департамента маркетинга и коммуникации АО «Корпорация развития Мурманской области» Мария Филимонова рассказала о комплексе мер поддержки инвесторов, включающий административную помощь, меры налогового стимулирования, финансовое участие в значимых для жителей проектах, создание необходимой инфраструктуры, а также о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на всех его этапах. Кроме того, предприниматели узнали об условиях получения статуса резидента Арктической зоны РФ и о льготах, предоставляемых резидентам.

Об основных трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела, рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Марта Говор.

«Такие мероприятия очень важны, так как позволяют познакомиться не только с опытом уже действующих, успешных предпринимателей, но и пообщаться напрямую с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса региона, профильных органов исполнительной власти, чтобы из первых уст узнать не только о тех мерах поддержки, которые существуют в регионе, но и проконсультироваться по бизнес-проекту, запланированному к реализации», – подчеркнула Марта Говор.

Более подробную информацию по всем мерам поддержки можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8 (8152) 99-43-10 (доб. 210).

Фото: https://gov-murman.ru