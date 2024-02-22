Представители Минтранса Мурманской области приняли участие в программе Дня транспорта на выставке-форуме «Россия»

Представители регионального Минтранса приняли участие в пленарной сессии «Национальные достижения в транспорте» в рамках Форума национальных достижений «Транспорт». Среди спикеров пленарной дискуссии – Министр транспорта РФ Виталий Савельев, главы российских регионов, руководители крупных предприятий транспортного комплекса.

Транспорт России сохранил возможность роста и развития, непрерывно обеспечивая надежное снабжение бизнеса и общества. В рамках мероприятия представители правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов власти, эксперты отрасли и представители бизнеса продемонстрировали вклад отрасли в развитие национальной экономики реализацию национальных проектов за последние шесть лет.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в программе также рассмотрены и продемонстрированы ключевые для населения достижения в сфере гражданской авиации, железнодорожного, морского и внутреннего транспорта, дорожного строительства, общественного и городского транспорта, модернизации пунктов пропуска, профильного образования, законодательства, а также цифровизации отрасли и развития международного сотрудничества.

«Мурманская область не стоит на месте. За период реализации программы обновления транспорта по регулируемым тарифам на сегодняшний день уже обновлено 233 единиц. Объёмы перевозок на общественном транспорте растут ежегодно, жители области и наши гости отдают предпочтение именно брендированным машинам. В этом году работа над обновлением также продолжится», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Фото: https://gov-murman.ru