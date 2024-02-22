Дополнен перечень категорий лиц, перенесших определенные сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечениеЭкипаж атомного ледокола «50 лет Победы» поможет Фёдору Конюхову установить два мировых рекорда
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 11:30

Представители Минтранса Мурманской области приняли участие в программе Дня транспорта на выставке-форуме «Россия»

Представители регионального Минтранса приняли участие в пленарной сессии «Национальные достижения в транспорте» в рамках Форума национальных достижений «Транспорт». Среди спикеров пленарной дискуссии – Министр транспорта РФ Виталий Савельев, главы российских регионов, руководители крупных предприятий транспортного комплекса.

Транспорт России сохранил возможность роста и развития, непрерывно обеспечивая надежное снабжение бизнеса и общества. В рамках мероприятия представители правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов власти, эксперты отрасли и представители бизнеса продемонстрировали вклад отрасли в развитие национальной экономики реализацию национальных проектов за последние шесть лет. 

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в программе также рассмотрены и продемонстрированы ключевые для населения достижения в сфере гражданской авиации, железнодорожного, морского и внутреннего транспорта, дорожного строительства, общественного и городского транспорта, модернизации пунктов пропуска, профильного образования, законодательства, а также цифровизации отрасли и развития международного сотрудничества.

«Мурманская область не стоит на месте. За период реализации программы обновления транспорта по регулируемым тарифам на сегодняшний день уже обновлено 233 единиц. Объёмы перевозок на общественном транспорте растут ежегодно, жители области и наши гости отдают предпочтение именно брендированным машинам. В этом году работа над обновлением также продолжится», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 78 месте по перспективности трудоустройства
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)15:45«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:15«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль снижается на фоне активно обсуждаемой санкционной повестки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика