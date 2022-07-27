Представители ММТП и Трудового отряда СУЭК приняли участие в веломарафоне Муста-Тунтури

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» и Трудового отряда СУЭК приняли участие в самом северном в мире кросс-кантри веломарафоне Муста-Тунтури. Он прошёл в минувшую субботу в Мурманской области на полуострове Средней. В гонке на дистанциях 110, 55 и 25 километров приняли участие свыше 200 спортсменов и любителей из городов Мурманской области, Северодвинска, Балашихи, Троицка, Токсово, Энгельса, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Беларусь. Одним из тех, кто вышел на старт веломарафона, стал представитель Трудового отряда СУЭК Фёдор Ищенко. Он впервые принял участие в гонке и успешно прошёл дистанцию 55 километров. Как рассказал Фёдор, веломарафон стал серьёзным испытанием. Особенно тяжёлыми были подъёмы через хребет Муста-Тунтури.

«К тому моменту уже накапливается усталость, и нужно было справиться с ней. Но я очень рад, что у меня получилось и я прошёл дистанцию. Это был отличный опыт: уникальные по красоте и истории места, яркая атмосфера спортивного праздника, позитивные эмоции участников гонки и, конечно, опыт того, как стоит преодолевать трудности», - сказал Фёдор.

Напомним трасса веломарафона Муста-Тунтури проложена в тех местах, где в годы Великой Отечественной войны находился самый северный участок фронта и откуда в 1944 году началось наступление частей и соединений 14 армии и Северного флота, приведшее к разгрому фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии. Поддержка спорта и физической культуры является одним из важных направлений социальной политики АО «Мурманский морской торговый порт». Деятельность Трудового отряда СУЭК в Мурманске стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «ММТП», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки, а также знакомятся с историей Заполярья и принимают участие в значимых социальных акциях и проектах.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249355%2Fwall-149919532_2656