Представители ММТП приняли участие в мероприятиях учения МЧС в Арктике

В Мурманске началось Межведомственное опытно-исследовательское учение в Арктической зоне, организатором которого выступает МЧС России. Оно проходит 7 и 8 сентября по поручению Президента Российской Федерации. Вчера в 8.00 на площади перед Морским вокзалом состоялось открытие учений. В демонстрационной части были задействованы представители АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мы отработали все элементы взаимодействия, и в рамках учения успешно выполняем поставленные задачи», - сказал директор по общим вопросам АО «Мурманский морской торговый порт» Владимир Хованский.

Мероприятие проходит в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете. В основу учения легли опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вопросы защиты территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Подобное учение в Арктике проходит впервые. Его основная цель - исследование вопросов применения сил и средств МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при реагировании на различные чрезвычайные ситуации в Арктической зоне Российской Федерации. В учении примут участие представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран-членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США.

В рамках церемонии открытия статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Алексей Серко, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор Руслан Назаров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сопровождающие лица осмотрели представленную технику, посетили Аллею портовиков. Для гостей также была предусмотрена возможность посещения музея старейшего предприятия Мурманска.