Представители ММТП успешно написали Технодиктант

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» успешно написали Всероссийский Технологический диктант. В числе участников акции были инженер связи Антон Ерещенко, инженер-программист Дмитрий Руденко и ведущий инженер Учебно-курсового комбината АО «ММТП» Андрей Подпиров. Наши коллеги получили соответствующие сертификаты.

Технодиктант - это новый проект Федерального центра дополнительного образования. Он проходил в России впервые и теперь будет ежегодным. Написать диктант можно было как в офлайн-формате, так и онлайн. Одной из его площадок стал детский технопарк «Кванториум-51». Участникам было необходимо за 40 минут найти ответы на 30 вопросов, выбрав один из уровней сложности: базовый или продвинутый.

«Вопросы, как и следует из названия диктанта, носили технический характер. Они были разнообразными и предполагали наличие определенного технического кругозора, готовности логически мыслить и, наверное, самое главное, любви к технике», - сказал Антон Ерещенко.

Как подчеркивают представители АО «ММТП», одним из принципов работы старейшего предприятия Мурманска является ориентация на внедрение в эксплуатацию прогрессивных технических решений. Для этого требуется быть в курсе современных технических трендов, что, в свою очередь, позволяет всегда находиться в «профессиональной форме».

«Не могу сказать, что во время диктанта было трудно. Скорее, интересно и любопытно. Важно, что подобные просветительские акции служат популяризации научных знаний, особенно среди молодежи, помогают им проявить свои способности и определиться со сферой будущих профессиональных интересов», - отметил Дмитрий Руденко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247839%2Fwall-149919532_2359

Фотографии проведения Всероссийского Технологического диктанта на площадке детского технопарка «Кванториум-51» любезно предоставлены пресс-службой «Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».