Представители молодёжного крыла Народного фронта пришли на помощь пожилой и одинокой жительнице Мурманска

Ольга Акинина – инвалид 2-й группы, ветеран труда, учитель с 25-летним стажем. Живёт северянка одна, ремонта в квартире не было 30 лет.

Знакомые из общества инвалидов посоветовали ей обратиться в Министерство труда и социального развития, чтобы привлечь к помощи волонтёров. Так обращение ветерана труда оказалось у представителей молодёжного крыла Народного фронта.

- Для нас такая работа не в новинку, мы уже делали ремонт нуждающимся жителям, в том числе и восстанавливали жильё после пожара. К этой истории предложили присоединиться студентам индустриального и строительного колледжей, чтобы сделать всё аккуратно, профессионально и красиво. Они с удовольствием согласились. Все вместе мы привели комнату Ольги Васильевны в порядок, - рассказал координатор молодёжного крыла Народного фронта в Мурманской области Дмитрий Митин.

Волонтёры не просто поклеили новые обои, сначала они подготовили комнату к ремонту: убрали старые обои и выровняли стены, сделали грунтовку и шпаклевку.

- Мы со студентами часто помогаем и ветеранам труда, и ветеранам Великой Отечественной войны – всем, кто обращается через региональное Министерство социального развития или через руководство колледжа. Находим время, чтобы приехать и оказать посильную помощь, - поделилась мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа имени Момота Светлана Грязева.

Хозяйка квартиры оценила старания волонтеров: со свежими обоями комната выглядит светлее и просторнее.

- Я и не знала, что у нас есть такая молодёжь, не рассчитывала на бесплатную помощь и не думала об этом. Просто искала варианты с более доступной ценой на ремонтные услуги. Молодые люди превзошли все мои ожидания. Всё сделали добросовестно и аккуратно. Из них получатся отличные мастера своего дела. Большое спасибо! – поблагодарила команду за работу жительница Мурманска Ольга Акинина.

А участники молодёжного крыла Народного фронта взяли ветерана труда под свое шефство – теперь помогать Ольге Васильевне они будут регулярно. Всего у команды в Мурманской области 10 подшефных. Это пожилые, одинокие и маломобильные жители, которые нуждаются в поддержке.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/5LvncuyJDxzJvw