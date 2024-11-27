Представители Мурманска работают в Китайской Народной Республике

Официальная делегация уже приняла участие в торгово-экономической конференции «Мурманск - Ляньюньган», в рамках которой определены перспективы укрепления двусторонних отношений и возможные направления сотрудничества.

Результатом переговоров главы города Мурманска Юрия Сердечкина и мэра Народного Правительства города Ляньюньган господина Син Чжэнцзюнь стало подписание протокола намерений установления побратимских отношений между городами.

Ляньюньган, расположенный в восточном районе Китая на побережье Жёлтого моря, стал центром развития современной промышленности, внешней торговли и туризма в провинции Цзянсу. Являясь крупным транспортным узлом, он предоставляет логистические услуги для стран и регионов по маршруту морского Шёлкового пути и осуществляет морское сообщение с более 160 странами по всему миру.

– Уверен, что сотрудничество между городом Ляньюньган и Мурманском обладает огромным потенциалом как в привычных нам гуманитарных областях – культуре, образовании, спорте и туризме, так и в сферах горной и рыбной промышленности, экономики и торговли, которые мы рассматриваем как многообещающие площадки для реализации совместных проектов, – отметил Юрий Сердечкин.

Также в рамках программы визита мурманская делегация посетила порт города Ляньюньган, входящий в топ-10 китайских и топ-50 мировых портов по грузообороту, а также предприятия по производству танк-контейнеров, горного и ветрогенераторного оборудования.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28914&page=1