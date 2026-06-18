Представители Мурманской области – в числе лучших на конкурсе «Торговля России»
Награждение состоится 24 июня на Международном форуме «Неделя российского ритейла».
В номинации «Лучший мобильный торговый объект» конкурса «Торговля России» оказался фудтрак Центра поддержки фермеров Мурманской области. В номинации «Лучший торговый фестиваль» – «Вкусы родной страны», объединение «Уличная еда России», Полярные Зори.
Конкурс был организован Минпромторгом России.
Фото (Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области, Владимир ЧЕРНЯХОВСКИЙ): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328375%2Fwall-120229555_122684