Представители Мурманской области борются за звание лучшего просветителя России

В Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», организатором которого выступает Общество «Знание». Трое представителей нашего региона участвуют в борьбе за звание лучшего просветителя страны. Их выступления прошли на площадке Мурманского арктического университета.

Так, с лекциями перед экспертным жюри выступили научный сотрудник Историко-краеведческого музея города Кировска Оксана Розуменко, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта МАУ Александр Челтыбашев, преподаватель МАУ из Кировска Анастасия Царевская. Все они были отобраны и допущены к очной защите своих лекций.

Стоит отметить, что в прошлом конкурсном сезоне Анастасия Царевская смогла дойти до главного финала, получив приз в одной из спецноминаций, поэтому ей знакомы различные нюансы выступлений на широкую аудиторию.

Новый сезон стал ещё одним «лекторским» вызовом для нее. Тема выступления «Энергосберегающие технологии в быту» – многогранный и важный вопрос, от решения которого зависят не только семейные бюджеты, но и экологическая обстановка, повышение комфорта проживания. Тема интересна с разных позиций, поэтому лекция Анастасии Царевской носит практико-ориентированный характер.

«Уже второй раз мы проводим региональный этап конкурса «Знание.Лектор» на площадке Мурманского арктического университета. Этот проект позволяет выявить и поддержать профессионалов, готовых не только делиться своими компетенциями и опытом с другими, но и стремящихся к новым знаниям. Такую возможность для самореализации даёт наш конкурс», – рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Мурманской области Анна Серова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, за пять лет в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие более 60 тысяч человек из всех регионов нашей страны. В ноябре сильнейшие участники нового сезона соберутся в Москве, где их ждёт трёхдневный финал. 100 победителей получат право заключить контракты с обществом «Знание» на проведение лекций, а также ценные призы. Очередной сезон конкурса проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото предоставлено пресс-службой общества «Знание» в СЗФО: https://gov-murman.ru/info/news/555230/#&gid=1&pid=5