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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.23 17:00

Представители Мурманской области, ответственные за работу с инвесторами в органах власти и муниципалитетах, успешно прошли обучение в РАНХиГС в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта

Работу по внедрению регинвестандарта курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов и Минэкономразвития РФ.

В этом году в Мурманской области и в ряде других регионов страны новый регинвестстандарт ввели полностью, а масштабная переквалификация региональных команд потребовалась для повышения компетенций людей, ответственных за работу с инвесторами. В настоящее время качество проделанной работы проверяют деловые объединения, предприниматели представят свою оценку уже в середине октября. 

Инвестиционные команды из 89 субъектов Российской Федерации завершили обучение в Президентской академии (РАНХиИГС). Образовательная программа, разработанная федеральным Минэкономразвития, была направлена на повышение инвестиционно-финансовых компетенций региональных команд, и стартовала в марте 2023 года.

В результате за полгода обучение прошли почти 900 руководителей ключевых региональных органов исполнительной власти, глав агентств развития и руководителей муниципальных образований. От Мурманской области в обучении приняли участие представители Министерства развития Арктики и экономики, Министерства имущественных отношений, Министерства природных ресурсов и экологии, Корпорации развития Мурманской области, ООО «КРДВ-Мурманск», региональной Торгово-промышленной палаты, администрации города Мурманска и Кировска.

«Большим преимуществом стало то, что обучение проходило не после, а параллельно с внедрением РИС 2.0. Это дало возможность обсудить все волнующие вопросы и выбрать лучшие решения вместе с коллегами из других регионов и федеральных ведомств», – сказал заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

Во время обучения команда правительства Мурманской области представила лучшие практики, которые были отмечены другими регионами: оценку эффективности деятельности инвестиционных уполномоченных, а также образовательную программу «Школа инвеступолномоченных» и проект «Кадры для экономики» Корпорации развития Мурманской области, в рамках которого школьники и студенты узнают об экономическом потенциале региона от инвесторов.

«Региональный инвестиционный стандарт дал субъектам страны необходимый набор инструментов для привлечения средств в местные экономики. Но чтобы институты регстандарта работали на современном уровне, компетенции чиновников должны соответствовать ожиданиям инвесторов. Программа Высшей школы государственного управления РАНХиГС нацелена на передачу лучших практик инвестиционным командам регионов, от которых во многом зависит состояние делового климата в регионе», – отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

В данный момент в Мурманской области и в других регионах страны РИС 2.0 внедрён полностью. Регинвестстандарт включает в себя пять элементов, ключевой из которых – инвестиционная декларация. С её помощью предприниматели могут оценить перспективы развития региона для принятия решения об инвестировании. Подробнее со всеми элементами стандарта можно ознакомиться на инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru

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