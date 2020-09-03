Представители Мурманской области принимают участие в молодежном образовательном форуме «ПРОфессионалыРФ»

В Калужской области на базе Этнографического парка-музея «Этномир» 2 сентября стартовал Всероссийский молодёжный образовательный форум «ПРОфессионалыРФ». Мероприятие проводится в целях повышения профессиональных компетенций участников, формирования между ними коммуникаций и профессиональных связей, создания кадрового резерва Федерального агентства по делам национальностей и перечня наиболее перспективных проектов в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Форум проводится впервые и станет уникальной площадкой, объединяющей представителей органов государственной власти, занимающихся реализацией государственной национальной политики, руководителей молодежных некоммерческих организаций, а также журналистов и общественных деятелей.

Мурманскую область на мероприятии представят президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», начальник отдела по работе с КМНС Центра народов Севера Елена Рочева, председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Полина Харыбина и специалист Министерства внутренней политики Мурманской области Марья Дюпина.

В ходе проведения форума молодых людей ждут лекции, тренинги и работа в группах по различным направлениям. Участники обсудят организацию деятельности и меры поддержки НКО и молодёжных объединений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, реализацию добровольческих программ и привлечение волонтеров, организацию информационной работы, развитие деятельности в области народной культуры, традиций и творчеств, а также другие вопросы.

Завершится работа форума презентацией групповых проектов в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.