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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 10:45

Представители Мурманской области принимают участие в работе X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие», которая проходит в Москве

Вчера в церемонии открытия юбилейной конференции приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и вице-спикер регионального парламента Евгений Никора.

В течении двух дней в центре внимания представителей федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти дальневосточных и арктических регионов, бизнесменов, учёных и ведущих отраслевых экспертов будет вопросы реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности до 2035 года, приоритетные направления научно-технологического развития, поддержка инноваций в макрорегионах Арктики и Дальнего Востока и информационное обеспечение национальных интересов России. Кроме того, за круглым столом обсуждаются процессы научных изысканий и подготовки кадров, задачи здоровьесбережения населения.

– Широкое представительство самых разных сфер экономики и государственной власти на конференции отражает высокий градус внимания к северным и дальневосточным регионам, – отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги пленарного заседания конференции. – Инвестиционная привлекательность наших территорий очевидна, об этом говорит и растущий интерес крупнейших промышленных и добывающих компаний страны и ближнего зарубежья. Мурманская область богата природными ресурсами, имеет серьезные логистические преимущества, недостаточно лишь рабочих рук. В этом году началась реализация целого ряда новых национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, которые направлены на повышение качества жизни в стране в целом. Учитывая это, наша главная задача сегодня – создание привлекательных условий жизни и работы в Арктической зоне РФ, используя все доступные средства и возможности.

Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора выступил модератором круглого стола, где темой дискуссии стали инновации в технологических, проектных и инженерных решениях для Арктики и Дальнего Востока. Ключевой доклад представила сенатор РФ от Мурманской области, член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. Она акцентировала внимание на взаимодействии власти, научно-исследовательских учреждений и предприятий для развития территорий и технологического суверенитета страны.

Подводя итоги круглого стола, Евгений Никора отметил динамичное развитие инновационных компаний, их загруженность заказами, позитивный настрой для расширения бизнеса и дополнительного набора персонала.

– Все без исключения мероприятия конференции имеют особое значение в свете всестороннего внимания, прикованного к Арктике. Сегодняшний диалог стал отличной разминкой перед главным событием весны этого года в Арктической зоне Российской Федерации – Международным форумом «Арктика – территория диалога», который пройдёт уже через две недели в нашем городе-герое Мурманске, – подчеркнул вице-спикер.

Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» проводится с 2016 года. Организаторами мероприятия выступают Межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» (МРПА) и ООО «Системный Консалтинг» при поддержке и участии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

 

Фото (редакция корпоративных медиа СВФУ): htps://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32091/

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