Представители Мурманской области приняли участие в форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с участием Президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

«Рад вас всех приветствовать и снова встретиться с представителями «Деловой России». Вначале хочу поздравить вас, ваших коллег и партнёров, руководителей, собственников предприятий во всех регионах страны с праздником, с Днём российского предпринимательства», – поздравил малый и средний бизнес Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На форуме были подняты такие важные темы, как стимулирование инвестиционной активности и поддержка малого и среднего бизнеса.

Активистами «Деловой России» было предложено запустить новый финансовый инструмент, который даст возможность растущим компаниям и среднему бизнесу привлечь инвесторов, настроить механизм инвестиционного налогового вычета под задачи достижения технологического суверенитета, решить вопрос по субсидированию строительства морских судов для экспортеров, а также продлить срок действия некоторых мер поддержки бизнеса, которые были введены ранее.

Выступая на форуме «Деловой России», Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране «пятилетие созидательного предпринимательского труда». Кроме того, глава государства поручил бизнес-объединению и Агентству стратегических инициатив разработать стандарт социального капитала бизнеса и включить в него стимулы для предпринимателей.

Мурманское региональное отделение «Деловой России» на форуме представили председатель Наталья Шишкина и сопредседатель Максим Горнаев. В последние годы отделение проявляет высокую деловую активность на территории региона, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru