Представители Мурманской области приняли участие в Осеннем педсовете по статистике
Педсовет прошёл по инициативе Российской ассоциации статистиков и собрал на одной площадке учителей, статистиков-практиков и учёных.
Педсовет открылся церемонией награждения учителей Всероссийского учительского конкурса на лучшую практику преподавания статистики в школах «Готовим лучших». Обладателем диплома III степени стала учитель математики гимназии №9 г. Мурманска Воробейчикова Е.С. В конкурсе участвовали 100 педагогов из регионов нашей страны.
Опытом популяризации статистики среди школьников поделились коллеги терорганов Росстата. Мурманскстат представила замначальника отдела сводных статистических работ и общественных связей Каминская В.А. Вероника Александровна рассказала об организации проектов по статистической грамотности среди школьников на территории нашего региона.
Фото: https://vk.com/im?peers=c8_c11&sel=63726350&z=photo-188169427_457241070%2Falbum-188169427_00%2Frev