Представители Мурманской области приняли участие в стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика»

3-4 апреля в Пскове состоялась стажировка Минпромторга России для представителей региональных органов исполнительной власти, институтов развития и промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа. В мероприятии также приняла участие делегация Мурманской области.

Стажировка была посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства и развитию промышленного потенциала регионов.

В состав делегации от Мурманской области вошли представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, региональных промышленных предприятий: ООО «НПК ПРОГРЕСС», АО «СПТБ ЗВЁЗДОЧКА», АО «Арсенал», ООО «Ловозерский ГОК», а также АО «Корпорация развития Мурманской области».

В первый день программы участники рассмотрели актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Второй день мероприятия начался с приветственного слова Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова.

«Мы не случайно решили начать с Северо-Западного федерального округа, это один из крупных индустриальных центров нашей страны. На него приходится свыше 13% промышленного производства всей страны, здесь у нас сосредоточены ведущие предприятия судостроения, автопрома, активно развивается химическая промышленность, фармацевтика», — отметил Антон Алиханов.

Заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила отчет за I квартал 2025 года «О реализации плана мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала Мурманской области на 2025-2027 годы».

В своём выступлении она рассказала о стратегических направлениях развития промышленности в регионе и обозначила ключевые точки, способствующие росту отрасли.

«По итогам года мы планируем достичь всех плановых значений показателей развития области», — сообщила Светлана Панфилова.

Отдельно вице-губернатор отметила, что все ключевые инвестиционные проекты, в том числе включенные в план мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала Мурманской области, входят в стратегический план Мурманской области «На Севере — жить!», их мониторинг проводится на постоянной основе.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, стажировка стала важным этапом в развитии промышленного потенциала СЗФО, способствуя укреплению межрегионального сотрудничества и созданию новых производственных связей между предприятиями региона. В ходе мероприятия были заложены основы для формирования технологических партнерств, рассмотрены перспективные направления развития промышленности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/