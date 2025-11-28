Платёжка к нам приходит: правительство России утвердило размеры индексации тарифов ЖКХ в 2026 годуПраздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 12:30

Представители Мурманской области приняли участие в стратегической сессии «Инструменты устойчивого роста муниципальных образований»

Мероприятие, состоявшееся в Москве в рамках флагманского проекта «Муниципальный диалог», организованного ВАРМСУ совместно с администрацией Президента РФ, собрало более 150 представителей муниципалитетов, федеральных органов власти и экспертов. В сессии приняли участие глава муниципального округа город Кировск и глава Кандалакшского округа Александр Самарин, представлявшие Мурманскую область.

Целью встречи стал обмен опытом и выработка предложений по повышению финансовой устойчивости и экономического потенциала муниципалитетов.

Ключевые темы обсуждения: развитие инвестиционной привлекательности территорий, эффективное управление муниципальным имуществом и борьба с теневой экономикой и неформальной занятостью.

В 2025 году расходы местных бюджетов на реализацию национальных проектов составляют 613,1 млрд рублей. Это почти треть от общего объёма расходов регионов.

Эксперты акцентировали внимание на необходимости грамотного применения проверенных инструментов развития территорий.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил успешное развитие проекта «Муниципальный диалог»: «Уверен, что совместно нам удастся найти новые точки роста для муниципалитетов, а лучшие практики будут проанализированы с Минэкономразвития и предложены для тиражирования во всех муниципалитетах нашей страны на благо жителей».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила особую актуальность диалога в период бюджетного планирования, поскольку у глав муниципалитетов есть уникальная возможность получить информацию из первых рук от представителей Минфина, ФНС, Росреестра, Минэкономразвития и Минтруда.

«Более 60 предложений подготовлено к внедрению экспертным сообществом с участием муниципалитетов», – сообщил глава Кировска Юрий Кузин.

Проект «Муниципальный диалог» организован ВАРМСУ совместно с администрацией Президента РФ и объединяет представителей всех субъектов Российской Федерации и более 16 000 муниципальных образований.

 

 

Фото (ВАРСМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/557750/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс доллар США слабо повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»