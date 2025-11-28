Представители Мурманской области приняли участие в стратегической сессии «Инструменты устойчивого роста муниципальных образований»

Мероприятие, состоявшееся в Москве в рамках флагманского проекта «Муниципальный диалог», организованного ВАРМСУ совместно с администрацией Президента РФ, собрало более 150 представителей муниципалитетов, федеральных органов власти и экспертов. В сессии приняли участие глава муниципального округа город Кировск и глава Кандалакшского округа Александр Самарин, представлявшие Мурманскую область.

Целью встречи стал обмен опытом и выработка предложений по повышению финансовой устойчивости и экономического потенциала муниципалитетов.

Ключевые темы обсуждения: развитие инвестиционной привлекательности территорий, эффективное управление муниципальным имуществом и борьба с теневой экономикой и неформальной занятостью.

В 2025 году расходы местных бюджетов на реализацию национальных проектов составляют 613,1 млрд рублей. Это почти треть от общего объёма расходов регионов.

Эксперты акцентировали внимание на необходимости грамотного применения проверенных инструментов развития территорий.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил успешное развитие проекта «Муниципальный диалог»: «Уверен, что совместно нам удастся найти новые точки роста для муниципалитетов, а лучшие практики будут проанализированы с Минэкономразвития и предложены для тиражирования во всех муниципалитетах нашей страны на благо жителей».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила особую актуальность диалога в период бюджетного планирования, поскольку у глав муниципалитетов есть уникальная возможность получить информацию из первых рук от представителей Минфина, ФНС, Росреестра, Минэкономразвития и Минтруда.

«Более 60 предложений подготовлено к внедрению экспертным сообществом с участием муниципалитетов», – сообщил глава Кировска Юрий Кузин.

Проект «Муниципальный диалог» организован ВАРМСУ совместно с администрацией Президента РФ и объединяет представителей всех субъектов Российской Федерации и более 16 000 муниципальных образований.

Фото (ВАРСМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/557750/#&gid=1&pid=1